Um dos grandes nomes do futebol brasileiro na Copa do Mundo em 2022 foi o centroavante Richarlison. Entretanto, o atleta ficou de fora da lista de convocados na atual edição. Falando sobre o jogador que recentemente conseguiu cidadania inglesa, é possível o “pombo” atuar pelo English Team?

O atacante brasileiro revelou que foi aprovado no teste para obter a cidadania britânica, após cerca de três meses de preparação. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do clube, o jogador contou que a prova exigiu conhecimentos sobre a história do Reino Unido, incluindo temas como a rainha Elizabeth e as Primeira e Segunda Guerras Mundiais.

Ao comentar o exame, Richarlison admitiu que a avaliação não foi simples, mas comemorou a aprovação. Questionado se a nova cidadania mudaria sua torcida em uma futura Copa do Mundo, o atacante respondeu de forma bem-humorada que continuará apoiando o Brasil, destacando uma tatuagem com a bandeira brasileira no peito.

Vale destacar que o jogador não poderá vestir a camisa da Inglaterra, já que o atleta atuou de forma oficial pela Seleção Brasileira. Sendo assim, Richarlison não pode fazer parte dos planos da Seleção europeia visando o ciclo para o Mundial de 2030.

Jogador com longa jornada pelo futebol inglês

Aos 29 anos, o jogador vive na Inglaterra desde 2017, quando deixou o Fluminense para atuar pelo Watford. Depois de uma passagem pelo Everton, foi contratado pelo Tottenham em 2022, onde se consolidou como uma das principais peças do elenco. Na última temporada, marcou 11 gols na Premier League e ajudou os Spurs a garantirem a permanência na primeira divisão.

Apesar do bom desempenho, Richarlison segue sendo alvo de especulações sobre uma possível transferência nesta janela de mercado. O atacante também ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua trajetória com a Amarelinha, foi titular na campanha do Mundial de 2022 e conquistou a Copa América de 2019, além da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.