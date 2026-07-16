O mercado da bola no futebol brasileiro está esquentando de vez com o retorno das equipes aos campos, após a pausa para a Copa do Mundo. Prova disso, é a transferência do segundo maior goleiro do Brasileirão para atuar em Portugal.

O São Paulo concluiu na última quarta-feira (15) os últimos ajustes para a rescisão contratual do goleiro Young. Aos 24 anos, o arqueiro é um dos maiores na posição, com 2,02m, atrás somente de Carlos Miguel, do Palmeiras, com 2,04m.

O jogador está deixando o Tricolor e seguirá sua carreira no Portimonense, de Portugal. O acordo prevê que o clube paulista mantenha 20% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual futura negociação.

#PodeCravar 🤝



O São Paulo acertou, na tarde desta quarta-feira (15), os últimos detalhes para a rescisão contratual do goleiro Young.



Fora dos planos, o jogador de 24 anos defenderá o Portimonense, de Portugal. O São Paulo mantém 20% dos direitos econômicos, prevendo uma… pic.twitter.com/xaBvDbp58o — Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 15, 2026

Carreira do atleta vestindo a camisa do Tricolor Paulista

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Young teve poucas oportunidades no time principal. O goleiro entrou em campo apenas três vezes, sendo titular nas derrotas para Santos e Fluminense e no empate diante do Sport.

Mesmo após ser integrado ao elenco profissional, o jogador perdeu espaço ao longo da temporada. Desde janeiro, a diretoria já havia informado aos representantes do atleta que ele não estava nos planos para a sequência de 2026 e autorizou a busca por uma nova equipe.

A situação ficou mais clara em junho, quando Young deixou de treinar com o elenco principal e passou a realizar atividades em horários alternativos no CT da Barra Funda enquanto aguardava a definição de seu futuro.

Com a transferência para o Portimonense, o goleiro inicia uma nova fase da carreira em busca de mais minutos em campo e da oportunidade de se destacar no futebol europeu.

O São Paulo, por sua vez, encerra o ciclo apostando em uma possível valorização do atleta e mantendo participação financeira em uma eventual venda futura.