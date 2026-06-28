Entre os programas mais buscados pela população está o Bolsa Família, que é alvo de dúvidas, não só das mais simples, como as regras básicas para inscrição. O pagamento também chama atenção e em situações específicas, por exemplo: como funciona o bônus para adolescentes?
O chamado “bônus” para adolescentes no Bolsa Família corresponde a um valor adicional pago às famílias como forma de apoio às despesas com educação e saúde dos jovens. Oficialmente, esse complemento é conhecido como Benefício Variável Familiar (BVF).
Qual é o valor do benefício
O BVF garante o pagamento de R$ 50 mensais para cada criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Esse valor é acumulativo. Assim, uma família com dois adolescentes nessa faixa etária, por exemplo, recebe R$ 100 adicionais por mês, somados ao valor mínimo do programa, que parte de R$ 600.
Condicionalidades obrigatórias para recebimento do valor
Para que o benefício continue sendo pago sem interrupções, é necessário cumprir exigências relacionadas ao acompanhamento escolar e de saúde:
- Frequência escolar: adolescentes de 15 a 17 anos devem manter pelo menos 75% de presença nas aulas. Já crianças e adolescentes de 7 a 14 anos precisam atingir frequência mínima de 85%.
- Saúde: é obrigatório manter a carteira de vacinação atualizada conforme o Calendário Nacional de Vacinação.
Como garantir o pagamento
O recebimento do benefício depende da correta atualização dos dados da família e do acompanhamento das informações escolares.
- Atualização no CadÚnico: sempre que houver mudança na composição familiar ou quando a criança atingir a idade exigida, o responsável deve atualizar os dados no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).
- Registro escolar: no momento da matrícula, os dados do aluno e do responsável devem estar idênticos aos registrados no Cadastro Único. A frequência escolar é verificada por meio do cruzamento de informações entre o sistema educacional e o Ministério da Educação.
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