Milhões de trabalhadores brasileiros aguardam todos os anos a distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício é destinado a quem possuía saldo em contas do FGTS até 31 de dezembro do ano anterior e representa uma participação nos resultados obtidos pelo fundo ao longo do período.

Tradicionalmente, os valores são creditados no segundo semestre, aumentando a rentabilidade das contas vinculadas e garantindo ganhos acima da correção básica prevista para o FGTS.

Quando será pago o lucro do FGTS em 2026?

A distribuição referente ao resultado de 2025 deverá ocorrer até 31 de agosto de 2026. O percentual que será aplicado ainda depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS, responsável por analisar o desempenho financeiro do fundo e definir o índice de repasse aos trabalhadores.

O pagamento é realizado de forma proporcional ao saldo existente nas contas do FGTS em 31 de dezembro do ano-base. Por isso, é necessário estar atento aos valores.

Em 2025, o FGTS distribuiu R$ 12,9 bilhões em lucros aos trabalhadores que possuíam saldo nas contas em 31 de dezembro de 2024. O valor foi repartido proporcionalmente entre os beneficiários, de acordo com o montante disponível em cada conta.

A rentabilidade total do FGTS em 2024 alcançou 6,05%, superando a inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que ficou em 4,83%. Com isso, os trabalhadores tiveram ganho real e preservação do poder de compra dos recursos depositados no fundo.

Créditos: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Como é calculado o lucro do FGTS?

O valor recebido varia conforme o saldo existente na conta do FGTS no último dia do ano-base. Em 2025, o índice definido pelo Conselho Curador foi de 0,02042919.

Na prática, basta multiplicar o saldo da conta por esse coeficiente. Por exemplo, um trabalhador que possuía R$ 3.000 em 31 de dezembro de 2024 recebeu aproximadamente R$ 61,29 de lucro.

É importante destacar que o cálculo é realizado individualmente para cada conta vinculada ao FGTS. Quem possui mais de uma conta — ativa ou inativa — recebe os valores separadamente em cada uma delas.

Por exemplo:

Conta ativa com saldo de R$ 5.000: lucro de aproximadamente R$ 102,15;

Conta inativa com saldo de R$ 3.000: lucro de aproximadamente R$ 61,29.

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS. Após acessar a plataforma com CPF e senha cadastrados, o trabalhador consegue visualizar o saldo total e também os valores de cada conta vinculada.

Outra opção é consultar as informações pelo internet banking da Caixa Econômica Federal ou diretamente em uma agência do banco.

Para saber quanto recebeu de participação nos lucros, o ideal é verificar o saldo existente em cada conta no dia 31 de dezembro do ano-base e aplicar o índice divulgado pelo Conselho Curador.