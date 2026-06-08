Muitos brasileiros ficam atentos quando o assunto é dinheiro. E uma dessas fontes de renda é o FGTS, aliás, falando sobre o tema fica uma dúvida muito presente na cabeça de muitos: como saber se meu dinheiro está sendo depositado?

Acompanhar regularmente os depósitos do FGTS é uma medida importante para garantir que os direitos trabalhistas estejam sendo cumpridos corretamente. Pela legislação, o empregador deve depositar mensalmente o equivalente a 8% do salário do trabalhador — ou 2% no caso de aprendizes — até o dia 20 de cada mês.

Atualmente, a forma mais prática de verificar se os depósitos estão sendo realizados é por meio dos canais digitais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Aplicativo FGTS: caminho para consulta completa do extrato

O aplicativo FGTS é considerado a principal ferramenta para acompanhar os depósitos, pois permite visualizar o histórico detalhado das movimentações da conta.

Para consultar, basta baixar o aplicativo oficial da Caixa para Android ou iOS, acessar com CPF e senha e, em seguida, selecionar a opção referente às contas do FGTS. Ao escolher o vínculo empregatício desejado, o trabalhador pode gerar um extrato completo em PDF com todos os depósitos realizados.

Durante a análise do documento, é importante verificar se existe algum mês sem registro de pagamento. A ausência de depósitos em determinados períodos pode indicar pendências por parte da empresa.

Outra alternativa é ativar o serviço de avisos por SMS. Com essa funcionalidade, o trabalhador recebe mensagens sempre que um novo depósito é efetuado na conta do FGTS.

A adesão pode ser feita diretamente pelo aplicativo, na área de perfil ou configurações, cadastrando um número de telefone válido para receber as notificações.

Clientes da Caixa Econômica Federal também podem acompanhar o FGTS pelo aplicativo ou site do banco. Basta acessar a conta, localizar a área de benefícios e serviços ao cidadão e selecionar a opção referente ao FGTS para consultar o extrato das movimentações.

Como proceder em caso de irregularidades?

Caso sejam identificados atrasos ou ausência de depósitos, a recomendação inicial é procurar o setor de Recursos Humanos da empresa para esclarecer a situação, já que o problema pode estar relacionado a falhas operacionais ou cadastrais.

Se a irregularidade não for corrigida, o trabalhador pode registrar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) ou buscar orientação junto ao sindicato da categoria para conhecer as medidas cabíveis.