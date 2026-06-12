Hoje em dia é preciso estar atento aos golpes, que se apresentam nas mais diversas modalidades. Uma delas envolve o INSS, por isso todo cuidado é pouco, tanto é, que um comunicado geral sobre o tema veio a público.

Uma mensagem que circula por SMS em nome do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirma que a prova de vida do beneficiário não foi encontrada no sistema e solicita a atualização cadastral por meio de um link externo. No entanto, a informação é falsa e faz parte de uma tentativa de golpe para obter dados pessoais dos usuários.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como funciona esse golpe

A mensagem enviada aos celulares informa que a prova de vida estaria pendente e alerta para um suposto risco de suspensão do benefício. Em seguida, apresenta um link que direciona o usuário para uma página que imita serviços oficiais do governo.

Ao acessar o endereço, a vítima encontra uma tela com orientações para realizar uma suposta prova de vida digital. O site solicita inicialmente o número do CPF e, após a consulta, informa que o procedimento estaria pendente.

Na sequência, o sistema pede outras informações pessoais, como nome da mãe e número de telefone, além de solicitar autorização para acesso à câmera do dispositivo para realização de reconhecimento facial por meio de uma selfie.

Segundo especialistas, o uso de dados reais durante algumas etapas do processo ajuda a dar credibilidade à fraude e aumenta as chances de que os usuários forneçam informações sensíveis.

INSS se manifestou sobre a questão

O INSS esclarece que não envia mensagens de texto solicitando CPF, número de telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida. O instituto também informa que não faz ligações telefônicas pedindo que beneficiários concluam procedimentos desse tipo.

De acordo com o órgão, sites utilizados nessas mensagens não pertencem aos canais oficiais do governo e apresentam fortes indícios de tentativa de golpe.

Por isso, a recomendação é não clicar em links recebidos por SMS, não compartilhar informações pessoais e não realizar qualquer procedimento solicitado por mensagens suspeitas.

O que fazer caso tenha recebido a mensagem

Quem receber esse tipo de comunicação deve ignorar o conteúdo e buscar informações diretamente nos canais oficiais do governo. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem consultar sua situação pelo portal ou aplicativo Meu INSS, além da Central de Atendimento 135.

Já aqueles que forneceram dados em páginas suspeitas devem interromper imediatamente qualquer interação, alterar senhas eventualmente utilizadas e monitorar acessos à conta Gov.br e aos benefícios previdenciários.

Como funciona a prova de vida atualmente?

Atualmente, a comprovação de vida dos beneficiários ocorre de forma automática por meio do cruzamento de informações em bases de dados governamentais. Quando não é possível confirmar a situação do cidadão por esse sistema, o governo realiza a comunicação por canais oficiais.

Nesses casos, os avisos podem ser enviados pelo WhatsApp oficial do Governo Federal, por meio de conta verificada, ou pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.

Essas comunicações possuem apenas caráter informativo e não solicitam senhas, dados bancários, CPF, endereço ou acesso a links para regularização.

A forma mais segura de verificar a necessidade de realizar a prova de vida continua sendo a consulta ao serviço específico disponível no Meu INSS ou o contato direto com a Central 135.