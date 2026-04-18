O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está se preparando para um novo concurso em 2026, que pode oferecer até 8.500 vagas. Esse concurso é altamente aguardado, especialmente por concurseiros que buscam oportunidades no setor público.

O INSS é um dos maiores empregadores do Brasil e suas agências estão espalhadas por todo o território nacional, garantindo que as vagas estejam disponíveis em diversas regiões. O pedido para a abertura do concurso foi encaminhado ao Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), que contempla 8.500 oportunidades.

Deste total, 7.000 vagas são destinadas ao cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, e 1.500 vagas para analista do seguro social, que requer nível superior. A necessidade de novos funcionários é urgente, já que o INSS possui mais de 43 mil cargos vagos, sendo 20.815 para técnicos e 2.589 para analistas.

Situação atual do INSS

A situação do INSS é crítica, com mais de 54% do quadro atual de funcionários já aposentados. Essa realidade aumenta a pressão pela reposição de pessoal, tornando a abertura do concurso uma prioridade.

O MGI deve apresentar uma resposta oficial sobre a autorização do certame até o final de abril de 2026. Se aprovado, o processo para escolher a banca organizadora e elaborar o cronograma levará de três a quatro meses, o que indica que o edital pode ser lançado no segundo semestre de 2026.

A remuneração para o cargo de técnico do seguro social, após os reajustes recentes, pode chegar a R$ 7.217,96, considerando o vencimento base, gratificações e auxílio-alimentação. No topo da carreira, a remuneração pode alcançar R$ 12.255,12. A estrutura da carreira foi ampliada para 20 padrões, com um reajuste de 9% em vigor desde janeiro de 2025 e mais 5% previsto para abril de 2026.