Uma planta que durou nove meses fora da Estação Espacial Internacional pode ser utilizada por cientistas para construir um ecossistema no espaço. Trata-se do musgo, conhecido justamente por aguentar condições extremas, que foi colocado à prova mais uma vez, segundo estudo publicado na iScience.

Cientistas enviaram cápsulas ao espaço com esporos da planta e as expuseram na parte de fora da ISS (sigla em inglês). A maior parte dos musgos sobreviveram após passar nove meses em órbita. O estudo conduzido por especialistas japoneses utilizou o musgo terrestre rasteiro (Physcomitrium patens).

“Esperávamos uma taxa de sobrevivência quase nula, mas o resultado foi o oposto: a maioria dos esporos sobreviveu. Ficamos genuinamente surpresos com a extraordinária resistência dessas minúsculas células vegetais”, disse um dos autores do artigo, Tomomichi Fujita, da Universidade de Hokkaido, do Japão.

Créditos: Unplash/aldohdzel



Os esporos do musgo passaram nove meses fora da Terra para testar a capacidade da planta. Ao retornar, 80% deles estavam ativos e germinando. O que é surpreendente, tendo em vista que a maior parte dos organismos vivos, incluindo os humanos, não consegue sobreviver nem por um curto período no vácuo do espaço.

Ainda segundo o pesquisador, a sobrevivência fornece boas evidências de que o organismo possui mecanismos sofisticados para suportar as condições espaciais. O que pode indicar a construção de um ecossistema futuramente.

Futuras aplicações do musgo no espaço

Depois de conseguirem sobreviver às condições extremas do espaço, os musgos são vistos como potenciais candidatos a fazer parte do processo que visa tornar outros planetas habitáveis como a Terra. Experimentos mostram que a planta suporta radiação ultravioleta (UV) e resiste a calor e frio extremos.

“Em última análise, esperamos que este trabalho abra uma nova fronteira para a construção de ecossistemas em ambientes extraterrestres, como a Lua e Marte. Espero que nossa pesquisa com musgos sirva como ponto de partida”, concluiu Fujita.