O Banco do Brasil está introduzindo uma nova forma de pagamento que promete revolucionar o comércio digital, superando o sistema atual do Pix. Essa inovação se destaca por permitir que um agente de inteligência artificial (IA) realize compras sem a necessidade de intervenção humana.

A primeira compra utilizando essa tecnologia já foi realizada, marcando um passo significativo na evolução dos métodos de pagamento no Brasil. A operação, realizada em parceria com a Visa, permite que o consumidor defina regras e autorize a IA a agir em seu nome.

Durante um teste, um usuário solicitou que o agente encontrasse uma passagem aérea por menos de R$ 300. A IA não apenas buscou as opções disponíveis, mas também escolheu a melhor oferta e finalizou o pagamento automaticamente com um cartão de crédito.

Impacto no sistema de pagamentos

Esse novo modelo, denominado “comércio agêntico”, pode impactar diretamente o uso do Pix, que atualmente depende de ações manuais dos usuários. Com a automatização das transações, sistemas integrados e contínuos, como cartões tokenizados, podem se tornar mais comuns.

A tecnologia utilizada nessa operação substitui os dados reais do cartão por códigos digitais, monitorando a transação em tempo real. Isso reduz o risco de fraudes e permite que as compras sejam realizadas sem interação humana no momento final.

Especialistas afirmam que essa é apenas a primeira fase de uma transformação maior. A expectativa é que, em poucos anos, a maioria das transações seja realizada por agentes de IA, alterando o papel do consumidor nas compras.

Além das implicações para o sistema de pagamentos, a nova tecnologia pode alterar a dinâmica do varejo e a lógica de preços. Sistemas automatizados têm a capacidade de comparar milhares de ofertas em segundos, o que pode mudar a forma como as empresas competem por clientes. O teste inicial foi realizado em um ambiente controlado, mas já indica uma transição em andamento.