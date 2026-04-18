Recentemente, um país fez uma descoberta significativa ao encontrar o segundo maior diamante do mundo, pesando 2.492 quilates. Essa revelação ocorreu em um país que abriga a maior população de elefantes do mundo, com cerca de 130.000 a 150.000 indivíduos.

A maioria desses elefantes está concentrada no Parque Nacional de Chobe e no Delta do Okavango, onde a interação entre a fauna e a exploração mineral se torna um tema relevante. A superpopulação de elefantes em Botsuana tem gerado conflitos com humanos, resultando na destruição de colheitas e danos a vilarejos.

Para lidar com essa situação, o país tem defendido a caça legalizada como uma forma de controlar a população e manter o equilíbrio ambiental. Apesar dos desafios, o avistamento de elefantes continua a ser uma atração central para o turismo, especialmente em áreas como Savute e Chobe, onde os safáris são populares.

A importância do diamante encontrado

O diamante de 2.492 quilates foi descoberto pela empresa canadense Lucara, que utiliza tecnologia de transmissão de raios X para localizar e extrair pedras preciosas de grande valor. Esta descoberta é notável não apenas por seu tamanho, mas também por sua qualidade, o que deve garantir um valor significativo no mercado.

O CEO da Lucara, William Lamb, destacou a eficácia da abordagem da empresa na recuperação de diamantes de grande porte. A mina Karowe, localizada a cerca de 480 quilômetros da capital Gaborone, não é estranha às descobertas de grandes diamantes.

Anteriormente, a mina já havia produzido o Sewelo de 1.758 quilates e o Lesedi La Rona de 1.109 quilates, ambos com grande impacto no mercado de gemas. O Lesedi La Rona, por exemplo, foi vendido por 53 milhões de dólares em 2017, mostrando a relevância econômica dessas descobertas.