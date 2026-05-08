Jogador que não servia para o Palmeiras foi negociado por empréstimo e agora pode render uma bolada aos cofres do clube paulista. O atleta em questão é o zagueiro Kaiky Naves, de 24 anos de idade, que tem se destacado no Alverca, de Portugal, e chamado a atenção do mercado europeu.
Visando uma venda na próxima janela de transferências, o Verdão pretende faturar algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 34,7 milhões, na cotação atual) com mais uma cria de suas categorias de base. Fora dos planos do técnico Abel Ferreira, ele não irá retornar após o término do empréstimo com a agremiação portuguesa, em junho.
Assim como não há perspectiva de conquistar um espaço no atual plantel alviverde, o defensor também não tem interesse em regressar ao Brasil neste momento. Realizando o sonho de jogar na Europa, o jovem quer continuar por lá e tentar voos mais altos, quem sabe se transferindo para um grande centro.
Seria um movimento benéfico para ambas as partes. Na atual temporada, Naves entrou em campo pelo Alverca em 32 oportunidades, todas como titular, e marcou três gols. Em apenas uma jornada pela equipe lusitana, recebeu quase o mesmo número de chances de quando vestia a camisa palestrina.
Palmeiras segue lucrando com joias da base
Caso a venda de Naves se concretize na próxima janela, será mais uma cria da base palmeirense a render milhões de reais aos cofres do clube. O Verde tem se notabilizado ao longo dos últimos anos por ser um grande formador, mas também por ser um grande vendedor de jovens jogadores.
Mesmo os garotos que não chegam a serem aproveitados no profissional rendem um bom dinheiro ao time. Nos casos de estrelas como Endrick e Estêvão, aí é grana a perder de vista para o Maior Campeão do Brasil.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário