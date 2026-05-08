Jogador que não servia para o Palmeiras foi negociado por empréstimo e agora pode render uma bolada aos cofres do clube paulista. O atleta em questão é o zagueiro Kaiky Naves, de 24 anos de idade, que tem se destacado no Alverca, de Portugal, e chamado a atenção do mercado europeu.

Visando uma venda na próxima janela de transferências, o Verdão pretende faturar algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 34,7 milhões, na cotação atual) com mais uma cria de suas categorias de base. Fora dos planos do técnico Abel Ferreira, ele não irá retornar após o término do empréstimo com a agremiação portuguesa, em junho.

Assim como não há perspectiva de conquistar um espaço no atual plantel alviverde, o defensor também não tem interesse em regressar ao Brasil neste momento. Realizando o sonho de jogar na Europa, o jovem quer continuar por lá e tentar voos mais altos, quem sabe se transferindo para um grande centro.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Seria um movimento benéfico para ambas as partes. Na atual temporada, Naves entrou em campo pelo Alverca em 32 oportunidades, todas como titular, e marcou três gols. Em apenas uma jornada pela equipe lusitana, recebeu quase o mesmo número de chances de quando vestia a camisa palestrina.

Palmeiras segue lucrando com joias da base

Caso a venda de Naves se concretize na próxima janela, será mais uma cria da base palmeirense a render milhões de reais aos cofres do clube. O Verde tem se notabilizado ao longo dos últimos anos por ser um grande formador, mas também por ser um grande vendedor de jovens jogadores.

Mesmo os garotos que não chegam a serem aproveitados no profissional rendem um bom dinheiro ao time. Nos casos de estrelas como Endrick e Estêvão, aí é grana a perder de vista para o Maior Campeão do Brasil.