A divulgação da convocação final para a Copa do Mundo sem Neymar voltou a movimentar debates entre os brasileiros. O caso gerou enorme repercussão justamente porque existia forte expectativa popular pela presença do atacante entre os escolhidos da seleção.

No entanto, o episódio não aconteceu agora. A situação ocorreu em 2010, quando Neymar, ainda com apenas 18 anos, acabou ficando fora da lista definitiva da Copa do Mundo mesmo após o enorme clamor popular pela convocação do atacante. A decisão foi tomada pelo então técnico Dunga.

Escolha voltou a repercutir

O assunto voltou aos debates após uma nova entrevista envolvendo o planejamento da seleção para outra Copa do Mundo. Carlo Ancelotti afirmou que ainda possui duas vagas abertas na lista definitiva e revelou acompanhar os jogos com preocupação por conta das possíveis lesões dos atletas observados.

Segundo o treinador, o momento mais complicado do processo é justamente decidir os dois últimos nomes da convocação. A declaração foi publicada pelo The Athletic, braço esportivo do The New York Times, embora a conversa tenha acontecido ainda na semana passada.

Ancelotti também confirmou que a lista final com os 26 jogadores será divulgada na próxima segunda-feira, dia 18. A estreia da seleção acontecerá exatamente um mês depois, diante de Marrocos, em confronto válido pelo Grupo C da competição.

Além de Marrocos, o grupo da seleção brasileira ainda contará com Haiti e Escócia. Enquanto isso, a reta final antes do anúncio oficial segue cercada por expectativa, principalmente entre atletas que ainda tentam garantir espaço entre os escolhidos da comissão técnica.

Neymar era pedido pela torcida

Mesmo muitos anos depois, a situação envolvendo Neymar em 2010 ainda costuma ser lembrada pelos torcedores brasileiros. Isso acontece porque o atacante aparecia como um dos nomes mais requisitados pela opinião popular naquele período que antecedeu a convocação final da seleção.

Apesar da pressão externa, Dunga preferiu manter a linha adotada ao longo do trabalho realizado antes do torneio. Dessa forma, Neymar ficou fora da Copa do Mundo mesmo carregando enorme apoio popular, algo que aumentou ainda mais as discussões após o anúncio oficial.

O episódio acabou se tornando um dos assuntos mais marcantes daquela convocação, até porque existia forte expectativa em torno do jovem jogador. Ainda assim, a comissão técnica não voltou atrás na decisão, mantendo a ausência do atacante entre os convocados finais.

Naquele momento, muitos torcedores acreditavam que Neymar poderia ganhar espaço justamente pelo destaque que recebia entre os pedidos populares. No entanto, a escolha feita por Dunga permaneceu inalterada até o anúncio definitivo da convocação. A decisão acabou dividindo opiniões, principalmente porque o atacante aparecia constantemente entre os assuntos mais comentados ligados à seleção brasileira antes do início daquela Copa do Mundo naquele período que antecedeu o torneio.

Créditos:Divulgação/CBF

Expectativa segue antes da lista

A entrevista recente de Carlo Ancelotti também mostrou como as escolhas finais seguem sendo tratadas com cautela dentro da seleção. O treinador admitiu acompanhar as partidas com receio de novas lesões justamente por ainda precisar completar as duas vagas restantes.

Enquanto isso, o debate sobre jogadores que ficam fora de grandes competições continua movimentando torcedores e especialistas. O caso de Neymar em 2010 permanece como um exemplo frequentemente citado, sobretudo pelo tamanho do clamor popular existente naquela ocasião.