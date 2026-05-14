A disputa por espaço no ataque da Seleção Brasileira ganhou força a poucos dias da convocação para a Copa do Mundo. Raphinha aparece como o principal nome para assumir o lugar de Vinícius Jr na formação ofensiva, enquanto Endrick e Luiz Henrique disputam diretamente uma vaga entre os titulares do setor.

Segundo as informações divulgadas, essa mudança acontece justamente na ponta esquerda, posição em que atleta do Barcelona deve ser utilizado na equipe. Ao mesmo tempo, Endrick e Luiz Henrique seguem brigando pela vaga aberta no lado direito, enquanto Vini e Matheus Cunha aparecem mais avançados na formação ofensiva.

Ataque da Seleção passa por mudanças

Segundo as informações divulgadas, a tendência é que Raphinha seja utilizado pela esquerda no esquema ofensivo. Ao mesmo tempo, a outra ponta segue indefinida, justamente com Endrick e Luiz Henrique disputando espaço entre os titulares da equipe brasileira.

Ainda de acordo com o cenário apresentado, Vinícius Jr e Matheus Cunha aparecem mais avançados no setor ofensivo. Com isso, o desenho ofensivo da Seleção Brasileira vai tomando forma poucos dias antes do início da Copa do Mundo.

A possibilidade de Raphinha assumir a faixa esquerda do ataque chama atenção porque Vinícius Jr vinha sendo ligado justamente àquela função. No entanto, as escolhas da comissão técnica indicam uma reorganização importante no setor ofensivo da equipe.

A presença de Endrick entre os candidatos à vaga também reforça o peso da nova geração dentro da Seleção. Ao mesmo tempo, Luiz Henrique surge como outra alternativa considerada para completar o lado direito do ataque brasileiro na competição.

Lista de convocados já foi definida

Enquanto as dúvidas sobre a formação titular seguem movimentando os bastidores, os 55 nomes da pré-lista para a Copa do Mundo já foram definidos. Carlo Ancelotti fechou a relação ampla que servirá de base para a convocação oficial da Seleção Brasileira.

Conforme as informações divulgadas, a lista conta com seis goleiros, além de 20 defensores. O grupo ainda possui 12 meio-campistas e outros 17 atacantes, mostrando justamente o tamanho da avaliação feita antes do anúncio definitivo.

A expectativa agora gira em torno de quais jogadores permanecerão na relação final da Copa do Mundo. Até mesmo atletas que aparecem fortes nos bastidores ainda aguardam a confirmação oficial para garantir presença no torneio.

O evento de convocação acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi marcada para a tarde da próxima segunda-feira e deve confirmar oficialmente os nomes escolhidos para representar o Brasil na competição internacional.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Estreia do Brasil já tem data marcada

A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho. O primeiro compromisso da equipe será diante de Marrocos, em partida programada para acontecer às 19h, no horário de Brasília.

O duelo será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Justamente por causa da proximidade do torneio, as definições sobre o time titular passaram a ganhar ainda mais destaque nos bastidores da Seleção Brasileira.

A tendência envolvendo Raphinha, Vinícius Jr, Endrick e Luiz Henrique virou um dos assuntos mais comentados antes da convocação final. Afinal, a escolha do setor ofensivo pode influenciar diretamente a formação usada na estreia da Copa do Mundo.

Mesmo com parte da estrutura ofensiva encaminhada, a disputa por posições continua aberta em alguns setores. Até por isso, a convocação da próxima segunda-feira ganhou enorme expectativa entre torcedores e também entre os próprios jogadores que aguardam a confirmação oficial.