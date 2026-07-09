Muitos brasileiros ainda tem na cabeça a eliminação da Seleção na Copa do Mundo, diante da Noruega. Entre os vários erros durante a fatídica partida, um ainda é muito debatido: o pênalti perdido pelo meia Bruno Guimarães, no primeiro tempo do duelo contra os europeus.

Sobre esse lance, um vídeo viralizou e fez o assunto reacender na cabeça daqueles que já estavam esquecendo. Trata-se de uma entrevista dada pelo próprio Bruno Magalhães, em que o meia diz como bate um pênalti.

No vídeo que circula nas redes sociais, Bruno revela sua técnica: “Eu bato de uma maneira, que eu fico olhando para o goleiro. Nunca vai ver um pênalti meu que eu bato no mesmo canto. Eu sempre tento deslocar o goleiro”.

No duelo entre Brasil x Noruega, Bruno teve a chance de colocar a Seleção à frente no placar, mas desperdiçou a cobrança, bateu a meia altura, facilitando a vida do goleiro Ørjan Nyland, que fez a defesa. No fim das contas, os europeus venceram por 2 a 1, com dois gols de Haaland, acabando com o sonho do Hexa.

Jogador diz ter estudado o goleiro norueguês

Bruno Guimarães se pronunciou após a derrota por 2 a 1, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Abalado, o meio-campista lamentou o pênalti desperdiçado ainda no primeiro tempo e pediu desculpas aos torcedores brasileiros.

Após o confronto, o jogador revelou que estudou o comportamento do arqueiro norueguês antes da partida e escolheu o canto com base nessa análise, mas reconheceu que a estratégia não deu resultado.

“Eu vinha fazendo uma Copa muito boa. Fui infeliz no pênalti. Estudei bastante o goleiro e achei que aquele era o melhor canto para bater, mas ele conseguiu defender. É uma tristeza enorme. Peço desculpas ao torcedor, que sempre acreditou e nos apoiou até o fim. Hoje é um dia muito difícil, faltam palavras para explicar o que estamos sentindo”, declarou.

Bruno Guimarães também destacou que o Brasil criou oportunidades suficientes para vencer a partida, mas não conseguiu transformar as chances em gols.

“Tínhamos condições de ganhar esse jogo. É uma dor muito grande e difícil de explicar, porque não esperávamos esse resultado”, completou.

Apesar da eliminação precoce, Bruno Guimarães encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 com quatro assistências, sendo um dos principais nomes da Seleção Brasileira ao longo da campanha.