O Corinthians recusou uma oferta formal de US$ 1,1 milhão, aproximadamente R$ 5,6 milhões, feita pelo Argentinos Juniors pelo lateral-direito Pedro Milans. A diretoria alvinegra optou por manter o atleta de 24 anos no elenco atual para apostar na sua valorização ao longo da temporada.

A oferta do clube argentino ainda previa uma cláusula de obrigação de compra contratual, mas a cúpula corinthiana descartou o negócio imediato. O jogador Uruguaio Chegou ao Brasil nesta temporada e possui vínculo vigente com a equipe paulista até 31 de dezembro de 2029.

A decisão da comissão técnica e dos dirigentes considera a dificuldade de encontrar reposições qualificadas para a lateral direita no mercado atual. O elenco conta hoje apenas com Matheuzinho e Pedro Milans como opções naturais para o setor defensivo nesta posição específica.

Adaptação e desafios do jogador Uruguaio: Corinthians

Desde a chegada ao clube, o lateral ainda enfrenta um período de adaptação às exigências do futebol brasileiro. Em partidas onde Matheuzinho não pôde atuar, a opção tática de Fernando Diniz foi improvisar o volante Raniele no setor.

Isso vai indicando um processo de transição para o reforço Uruguaio. Pedro Milans iniciou sua trajetória profissional no Juventud, do Uruguai, e acumulou três temporadas de experiência no Peñarol.

Durante sua passagem pelo futebol Uruguaio. Conquistou títulos nacionais que atestam sua capacidade técnica antes da mudança definitiva para o futebol brasileiro na janela deste ano.

Interesses europeus no elenco corinthiano

Enquanto a lateral direita segue com composição definida, outros jovens atletas do clube despertam a atenção de times internacionais importantes. O volante André, de 20 anos.

É monitorado de perto por representantes do Crystal Palace, que estiveram na Neo Química Arena na última quinta-feira para acompanhar o desempenho. O meio-campista, que contribuiu com uma assistência na vitória de 3 a 0 sobre o Remo, também figura nos planos da Juventus.

Apesar do interesse concreto dos europeus. O clube ainda não recebeu propostas oficiais que atendam às expectativas financeiras estabelecidas pela gestão alvinegra para liberar o jovem talento.