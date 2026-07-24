Atual vice-campeão da Europa, o Arsenal tem trabalhado na tentativa de tirar Bruno Guimarães do Newcastle para se reforçar visando a próxima temporada. Enquanto isso, o Al Hilal, da Arábia Saudita, está disposto a pagar rios de dinheiro para tirar o melhor jogador do mundo do PSG, que bateu os Gunners na final da Liga dos Campeões.

Conforme noticiou a BBC, o atual campeão da Premier League prepara uma oferta de 70 milhões de libras (R$ 475 milhões) pelo meio-campista brasileiro. Bruno é um dos principais nomes do Newcastle, capitão e ídolo da torcida, mas vê o momento, positivo após o bom desempenho na Copa do Mundo, como uma oportunidade de dar um salto na carreira.

O Arsenal, no entanto, não pretende ir tão longe nas conversas. Isso porque o técnico Mikel Arteta deseja contar com outros reforços e o clube não pode se concentrar somente em um atleta. Também estão na mira da equipe o zagueiro Konsa e os atacantes Barcola e Julián Álvarez.

Já o Hilal tem pressionado cada vez mais Ousmane Dembélé para se mudar para a Arábia Saudita ainda nesta janela de verão. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, o clube quer aproveitar o impasse que existe no processo de renovação com o Paris para adicionar o vencedor da Bola de Ouro 2025 ao seu plantel.

Créditos: Instagram/Dembélé

Dembélé pede alto para renovar com o PSG

Segundo informações recentes, o Paris estaria disposto a pagar um salário anual de 30 milhões de euros por ano (R$ 175 milhões) para renovar com o atacante. Acontece que ele pede o dobro para assinar um novo vínculo com o clube da capital francesa. O contrato atual vai até junho de 2028.

É justamente aí que reside o impasse. O Hilal observa atentamente o andamento das tratativas e está pronto para iniciar as negociações a qualquer momento. Os sauditas, aliás, não só poderiam pagar o que o meia francês pede, como têm condições de oferecer até mais.