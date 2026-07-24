Grande nome do título mundial da Espanha, o volante Rodri passará por uma cirurgia. O capitão da Fúria, que tem futuro incerto no Manchester City, vinha sendo especulado como alvo do Real Madrid na janela de verão. Enquanto isso, Vozinha pode estar arrumando as malas para defender time chileno na sequência da temporada.

A cirurgia de Rodri será para tratar uma lesão na coluna. Por conta do procedimento, ele ficará um tempo fora de combate e não há previsão de retorno. Esse, aliás, é mais um dos problemas físicos que têm limitado o meio-campista nos últimos anos. Na jornada passada, o Bola de Ouro de 2024 disputou apenas 33 partidas.

A questão surge em meio às discussões envolvendo o futuro do craque. Rodri entrou no último ano de contrato com o City, as partes iniciaram conversas para renovar o vínculo, mas não houve avanço até o momento. Quem acompanha de perto a situação é o Real, que, segundo o The Athletic, deseja que ele se junte ao elenco galáctico.

Enquanto isso, Josimar Dias, o Vozinha, trabalha para definir seu futuro o mais breve possível para voltar a jogar. Sensação da Copa, o goleiro de 40 anos de idade está livre no mercado e chama atenção de várias equipes. Valorizado, o cabo-verdiano pode se dar ao luxo de escolher o melhor destino e garantir um bom contrato.

Créditos: Instagram/Vozinha

Vozinha tem proposta do Colo-Colo

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o goleiro recebeu uma nova oferta do Colo-Colo após recusar uma primeira investida. Diante da nova proposta, ele estaria animado com a possibilidade de defender as cores da agremiação chilena e de atuar na América do Sul.

Antes do Cacique, clubes brasileiros, como Atlético-GO, Avaí e Ceará, chegaram a ser apontados como possíveis destinos para ele. Mais recentemente, seu nome esteve ligado ao Inter Miami, dos EUA, no noticiário do mercado da bola.

Vozinha começou o Mundial com valor de mercado estimado em 50 mil euros (R$ 290 mil). Hoje, o camisa 1 está avaliado em 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) – uma valorização de 900%.