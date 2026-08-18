Moradores de 11 municípios do Paraná podem retirar valores do FGTS por causa de desastres naturais reconhecidos pelas autoridades. O saque calamidade permite retirar até R$ 6,2 mil por conta vinculada. A liberação depende da existência de saldo disponível.

Em Guaratuba, no litoral paranaense, a retirada foi liberada após os fortes ventos registrados no início de agosto. Os moradores poderão solicitar o benefício até 11 de novembro. O pedido deve ser feito preferencialmente pelo aplicativo FGTS.

Guaratuba está entre as cidades autorizadas

Para ter acesso ao dinheiro, o trabalhador precisa possuir saldo em uma conta vinculada ao fundo. Também é necessário não ter realizado outro saque por calamidade nos 12 meses anteriores. O limite de R$ 6,2 mil é aplicado por conta, respeitando o valor disponível.

Além de Guaratuba, outras dez cidades receberam autorização para o resgate. Iporã tem prazo até 30 de setembro, enquanto Moreira Sales e Terra Rica podem receber solicitações até 8 de setembro. Candói, Goioxim e Marquinho têm prazo até 7 de outubro.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Veja os prazos dos outros municípios

Em Quedas do Iguaçu, os moradores poderão solicitar o saque até 1º de novembro. Já em Reserva e Rio Bonito do Iguaçu, o prazo termina em 15 de outubro. Turvo possui autorização para pedidos até 12 de outubro.

O processo é realizado no aplicativo FGTS e começa pela opção de saque por calamidade pública. O trabalhador deverá informar o município afetado, preencher os dados do endereço e escolher como deseja receber o dinheiro. Também será possível indicar uma conta bancária de qualquer instituição.

Durante a solicitação, será necessário anexar documento de identificação e comprovante de residência em nome do trabalhador. O comprovante precisa ter sido emitido até 120 dias antes da decretação da situação de calamidade. O aplicativo também solicita uma foto do trabalhador segurando o documento.