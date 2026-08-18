Nem só de contratações vivem os clubes brasileiros nesta janela de transferências. O Santos, por exemplo, acertou nos últimos dias a saída de jogador que estava fora dos planos. Já o Atlético-MG viu um velho conhecido seu, campeão vestindo a camisa alvinegra, fechar com a Chapecoense.

Na Vila Belmiro, a novidade é a venda de Adonis Frías, de 28 anos, ao Atlas, do México. O zagueiro foi negociado por 3,7 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões). O Peixe manteve 20% dos direitos econômicos do argentino, o que pode resultar em um valor a mais em uma eventual venda.

Antes do Atlas aparecer na jogada, Adonis quase foi emprestado ao Racing, da Argentina. As agremiações haviam acertado uma troca envolvendo Gastón Martirena. Acontece que os mexicanos ofereceram um salário maior e seduziram o defensor, além da venda definitiva também agradar mais às pretensões da diretoria alvinegra.

Enquanto isso, o ex-Galo Dylan Borrero está muito perto de ser jogador da Chape. A equipe catarinense negocia com o América de Cali, da Colômbia, o empréstimo ou a compra definitiva do atacante de 24 anos. Por aqui, Borrero foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético e também teve passagem pelo Fortaleza.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Santos busca reforços, mas tem pendência a resolver

O Peixe segue monitorando o mercado da bola em busca de reforços. Além de Martirena, outro atleta que está no radar da diretoria liderada pelo presidente Marcelo Teixeira é o meia-atacante Lima, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao América do México.

Apesar do interesse, qualquer movimentação nesse sentido continua em segundo plano, tendo em vista o transfer ban aplicado pela Fifa. O clube está impedido de registrar novos jogadores até que pague a dívida de R$ 12 milhões que tem com o Monaco, da França, referente a aquisição do volante Jean Lucas, que hoje está no Bahia.

Como não tem nenhuma negociação encaminhada, a direção santista adiou o pagamento da pendência, que segue sem previsão para ser quitada.