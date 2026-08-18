O Bolsa Família iniciou nesta terça-feira, 18 de agosto, o calendário de pagamentos do mês. Ao todo, 19,3 milhões de famílias serão contempladas, com repasses que somam R$ 13,1 bilhões. A Caixa é responsável pela liberação dos valores.

A ordem dos depósitos segue o último dígito do NIS de cada beneficiário. Os pagamentos começaram pelo final 1 e continuarão em dias úteis até 31 de agosto. Em municípios com emergência reconhecida pelo Governo Federal, o crédito pode ser antecipado.

Veja quando o benefício será pago

Confira o calendário de agosto: NIS final 1 recebe em 18 de agosto; final 2, em 19; final 3, em 20; e final 4, em 21. Depois, os pagamentos seguem nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 para os finais 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente, enquanto o final 0 recebe em 31.

Para participar do programa, a família precisa atender ao critério de renda estabelecido. O limite é de R$ 218 por pessoa por mês. Além disso, é necessário manter as informações do Cadastro Único atualizadas para evitar problemas na análise.

Créditos: Comunicação / MDS

Valores podem aumentar com adicionais

A parcela mínima do Bolsa Família é de R$ 600 por família. O programa também prevê acréscimos de R$ 150 para cada criança de até seis anos. Há ainda adicionais de R$ 50 destinados a gestantes, lactantes, crianças e adolescentes dentro das faixas previstas.

Famílias que aumentam a renda e ficam entre R$ 218 e meio salário mínimo podem entrar na chamada Regra de Proteção. Nesse caso, é possível continuar no programa por até um ano, recebendo 50% do benefício. Os adicionais também entram no cálculo do valor mantido.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social desmentiu informações sobre uma suposta suspensão do Bolsa Família depois das eleições. Segundo a pasta, os programas e serviços continuados seguem funcionando normalmente. Não há previsão de interrupção dos pagamentos por esse motivo.