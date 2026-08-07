A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) está mais prática para os brasileiros. Em muitos estados, o pedido pode ser iniciado pela internet, utilizando o celular, antes da etapa obrigatória de atendimento presencial. Depois da emissão, o documento físico é enviado ao endereço informado pelos Correios.

A primeira via da nova identidade continua sendo gratuita e faz parte do processo de substituição do antigo RG. O agendamento é realizado pelo portal ou aplicativo disponibilizado pelo Governo estadual. Após escolher a unidade de atendimento, o cidadão recebe as orientações para concluir o processo.

Atendimento presencial continua obrigatório

Embora a solicitação seja iniciada pela internet, a emissão da CIN exige comparecimento a um posto autorizado. Nessa etapa, são conferidos os documentos apresentados e realizada a coleta da biometria. Também são feitas a fotografia oficial e a assinatura do titular.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, em formato físico ou digital. Caso exista alguma dúvida sobre a autenticidade da documentação, o órgão responsável poderá solicitar uma certidão atualizada ou outro documento de identificação para complementar a análise.

Em Florianópolis, por exemplo, há postos de atendimento localizados no Aeroporto Internacional, no edifício Top Tower, na região Norte da Ilha e na Câmara de Vereadores. Após a emissão, o documento impresso é encaminhado ao cidadão pelos Correios, conforme o procedimento adotado pelo estado.

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CPF passa a ser o número único da identidade

A principal mudança da Carteira de Identidade Nacional é a utilização do CPF como identificador único em todo o país. Com isso, o cidadão deixa de possuir diferentes números de RG emitidos por estados distintos. A medida busca padronizar a identificação em âmbito nacional.

A integração das bases de dados também permite maior segurança na verificação da identidade em serviços públicos e privados. Além da versão física, a CIN pode ser acessada digitalmente pelo aplicativo Gov.br depois da emissão. O formato eletrônico oferece praticidade para apresentação do documento em diferentes situações do dia a dia e no acesso a benefícios e serviços públicos.