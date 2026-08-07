Vini Jr. possui um museu próprio com peças de grandes nomes do esporte mundial, como Pelé e Cristiano Ronaldo. Os itens ficam todos guardados em sua mansão localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Avaliada em R$ 20 milhões, a residência ocupa nada menos que quatro terrenos de um condomínio de luxo.
“Eu vou apresentar aqui o meu museu, que ninguém nunca visitou. Não tem foto, não tem nada. É a primeira vez. Não estão todos os troféus, mas trouxe alguns”, disse o jogador mostrar a casa para o público durante uma gravação com a equipe de e-sports Loud, da qual é sócio.
O museu é um dos espaços mais especiais da residência e deixa qualquer fã de esportes de queixo caído. Só as camisas autografadas contemplam nomes como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Luka Modrić, Toni Kroos e Karim Benzema. Também estão incluídas peças como regatas da NBA, camisas da NFL, pranchas de surfe e um macacão usado por Felipe Massa na Fórmula 1.
Em sua outra mansão, esta localizada em Madri, na Espanha, o atacante brasileiro tem como decoração de sua academia figuras como o próprio CR7, Pelé, Kobe Bryant e Michael Jordan. O quarteto é referência para o craque, enquanto os outros nomes, além de referências, formaram parceria com ele no Santiago Bernabéu.
Vini Jr. tem futuro incerto no Real Madrid
Enquanto guarda como recordação alguns dos itens que ganhou e adquiriu ao longo da carreira, Vini vive uma indefinição a respeito de seu futuro no Real. O atacante está em fim de contrato e ainda não renovou por não chegar a um acordo salarial com a diretoria merengue.
Vinícius acredita que pode ser mais valorizado financeiramente de uma forma condizente com seu status dentro do elenco galáctico. O Real, por sua vez, não parece disposto a pagar o que o camisa 7, o que coloca em xeque seu futuro no clube.
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