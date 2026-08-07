Vini Jr. possui um museu próprio com peças de grandes nomes do esporte mundial, como Pelé e Cristiano Ronaldo. Os itens ficam todos guardados em sua mansão localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Avaliada em R$ 20 milhões, a residência ocupa nada menos que quatro terrenos de um condomínio de luxo.

“Eu vou apresentar aqui o meu museu, que ninguém nunca visitou. Não tem foto, não tem nada. É a primeira vez. Não estão todos os troféus, mas trouxe alguns”, disse o jogador mostrar a casa para o público durante uma gravação com a equipe de e-sports Loud, da qual é sócio.

O museu é um dos espaços mais especiais da residência e deixa qualquer fã de esportes de queixo caído. Só as camisas autografadas contemplam nomes como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Luka Modrić, Toni Kroos e Karim Benzema. Também estão incluídas peças como regatas da NBA, camisas da NFL, pranchas de surfe e um macacão usado por Felipe Massa na Fórmula 1.

Em sua outra mansão, esta localizada em Madri, na Espanha, o atacante brasileiro tem como decoração de sua academia figuras como o próprio CR7, Pelé, Kobe Bryant e Michael Jordan. O quarteto é referência para o craque, enquanto os outros nomes, além de referências, formaram parceria com ele no Santiago Bernabéu.

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Vini Jr. tem futuro incerto no Real Madrid

Enquanto guarda como recordação alguns dos itens que ganhou e adquiriu ao longo da carreira, Vini vive uma indefinição a respeito de seu futuro no Real. O atacante está em fim de contrato e ainda não renovou por não chegar a um acordo salarial com a diretoria merengue.

Vinícius acredita que pode ser mais valorizado financeiramente de uma forma condizente com seu status dentro do elenco galáctico. O Real, por sua vez, não parece disposto a pagar o que o camisa 7, o que coloca em xeque seu futuro no clube.