Moradores de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, que foram atingidos pelas fortes chuvas de julho podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício foi autorizado pela Caixa Econômica Federal. Os pedidos podem ser feitos até o dia 2 de novembro por quem atende aos critérios estabelecidos.

A Prefeitura esclareceu que a liberação não contempla todos os endereços do município. O direito ao saque foi concedido apenas para residentes em áreas oficialmente reconhecidas pela Defesa Civil como afetadas pelos temporais registrados nos dias 1º e 11 de julho. O levantamento técnico foi encaminhado aos órgãos federais para validação.

Benefício depende da localização do imóvel

Segundo a administração municipal, somente regiões que apresentaram danos humanos foram incluídas na solicitação enviada à Caixa. Apesar dos prejuízos registrados em diferentes pontos da cidade, esse fator não garante automaticamente a liberação do saque. Assim, a autorização depende do endereço informado pelo trabalhador.

A lista com os locais habilitados será divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil. Quem tiver dúvidas sobre a inclusão do imóvel poderá buscar orientação diretamente junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A consulta é importante antes do envio do pedido.

Créditos: Divulgação/CBMSC

Solicitação é feita pelo aplicativo

O valor disponível pode chegar a R$ 6.220 por conta vinculada ao FGTS, sempre respeitando o saldo existente. Além disso, o trabalhador não pode ter realizado outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Esses critérios fazem parte das regras da modalidade de calamidade pública.

Todo o procedimento pode ser realizado de forma digital por meio do aplicativo FGTS. Após acessar a plataforma, o trabalhador deve selecionar a opção destinada ao saque por calamidade. Em seguida, será necessário informar o município, anexar os documentos exigidos e indicar uma conta bancária para receber o valor.