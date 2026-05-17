O Nubank Ultravioleta é um cartão de crédito que se adapta às necessidades de seus clientes, oferecendo a possibilidade de escolher entre diferentes formas de acumular recompensas.

Os usuários podem optar por cashback, pontos ou Milhas LATAM Pass, permitindo que cada cliente personalize sua experiência de acordo com suas preferências e objetivos financeiros.

Essa flexibilidade é um dos principais atrativos do cartão, que busca atender a diferentes perfis de consumo. Uma das opções mais vantajosas do Nubank Ultravioleta é o Modo LATAM Pass. Ao utilizar este modo, os clientes podem acumular 2,2 Milhas LATAM para cada dólar gasto.

As milhas são enviadas automaticamente para o programa LATAM Pass, facilitando o processo de acumulação. Essa funcionalidade é especialmente interessante para aqueles que planejam viajar e desejam maximizar suas recompensas ao longo do tempo.

Bônus e pontos qualificáveis

Além da acumulação de milhas, o Nubank Ultravioleta oferece um bônus adicional de 10% em milhas a cada transferência realizada. Essa característica é um incentivo para que os usuários movimentem suas milhas com frequência, aumentando ainda mais o potencial de recompensa.

Outra vantagem é a possibilidade de acumular 1 Ponto Qualificável a cada 4 milhas acumuladas, o que aproxima os clientes de suas próximas categorias Elite no programa de fidelidade. Essa estrutura de pontos e milhas é uma maneira eficiente de incentivar o uso do cartão.

A proposta do Nubank Ultravioleta é que o cartão se adapte ao estilo de vida de cada cliente. Seja para quem busca acumular cashback para gastos diários ou para aqueles que desejam juntar milhas para uma viagem futura, o cartão oferece opções que atendem a essas demandas. Essa personalização é um diferencial importante no mercado de cartões de crédito, onde a concorrência é acirrada.