Os recursos destinados ao financiamento de máquinas e implementos agrícolas foram ampliados pelo Governo Federal e agora somam R$ 14 bilhões. A medida busca facilitar a compra de equipamentos utilizados no campo, ampliando o acesso dos produtores rurais ao crédito disponível.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante a abertura da Bahia Farm Show, realizada em Luís Eduardo Magalhães. Na ocasião, ele informou que o volume de recursos do programa Move Agrícola foi elevado em relação ao valor anteriormente previsto.

Segundo o vice-presidente, os financiamentos já podem ser contratados por meio do sistema bancário. Os valores poderão ser utilizados na aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros equipamentos voltados às atividades agrícolas.

A linha de crédito disponibilizada pelo programa oferece juros de 9,5% ao ano. Além disso, os produtores contam com um período de carência de um ano, enquanto o prazo total para pagamento pode chegar a cinco anos.

Créditos: Magnific

Nova etapa também contempla renovação de frota

Durante o mesmo evento, Geraldo Alckmin também apresentou detalhes da nova fase do programa voltado à renovação de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. A iniciativa contará com R$ 21 bilhões em crédito para impulsionar a modernização da frota nacional.

Desse total, R$ 2 bilhões serão destinados especificamente à renovação de veículos. Os outros R$ 19 bilhões ficarão voltados à aquisição de caminhões e implementos, justamente para ampliar a capacidade de investimento no setor de transporte.

Ainda de acordo com Alckmin, a primeira etapa do programa teve toda a contratação dos recursos concluída em cerca de 30 dias. A expectativa agora é contribuir para a renovação da frota brasileira, melhorar a logística e até mesmo aumentar a produtividade no transporte de cargas pelo país.