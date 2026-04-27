Craque Neto resolveu deixar Hugo Souza de lado e nomeou outro goleiro para uma das três vagas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante o programa Os Donos da Bola, da Band, desta segunda-feira (27), o apresentador pediu a convocação de Carlos Miguel, do Palmeiras.

Para o ídolo corintiano, Hugo continua sendo um grande arqueiro, mas já teve sua chance de representar a camisa amarelinha. O mesmo se aplica a Ederson e Bento, que não vivem boa fase e mesmo assim foram lembrados em quase todas as listas de Carlo Ancelotti.

Créditos: Instagram/Carlos Miguel

Neto acredita que o que o paredão alviverde vem fazendo o credencia a estar entre os três goleiros convocados para a disputa do Mundial. Desde que assumiu a condição de titular, o camisa 1 não saiu mais da equipe treinada por Abel Ferreira e vem sendo um dos destaques do Verdão na temporada.

“Não dá pra ter Ederson e Bento na Seleção Brasileira com o que o Carlos Miguel está fazendo no Palmeiras. É inacreditável como o Carlos Miguel é bom goleiro. Ele já passou o Hugo (Souza, do Corinthians). O Hugo é um goleiraço, mas o Carlos Miguel merece uma chance para ir à Copa do Mundo!”, disse o comunicador.

Carlos Miguel sonha com Seleção

Em entrevista recente ao portal ‘ge’, o goleiro do Palestra falou sobre suas pretensões de carreira. Uma delas é ser convocado para disputar uma Copa do Mundo. Mas ele não trata a questão com urgência e prefere deixar o tempo e a dedicação em campo falarem por si.

“É trabalhar, sei que eu posso desempenhar o melhor futebol possível, sei que eu sou um grande goleiro, já estava no radar da Seleção antes, e espero fazer bons jogos para voltar novamente e poder ir para uma Copa do Mundo, pode ser esta ou a próxima. Meu trabalho que vai entregar”, declarou.