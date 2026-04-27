Ponte de custo milionário vem sendo subutilizada por conta da da falta de estradas que ligam o Brasil ao Pacífico. Trata-se da Ponte da Integração, construída entre Brasil e Paraguai, que permanece com utilização limitada porque obras complementares, de essencial acesso, não acompanharam o cronograma da construção.

O problema de planejamento compromete uma das principais apostas logísticas do Brasil, cujo investimento foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. A estrutura é um dos pilares da Rota Bioceânica, corredor internacional planejado para ligar o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina.

O intuito da iniciativa era reduzir em milhares de quilômetros o trajeto das exportações, bem como diminuir custos e aumentar a competitividade de produtos brasileiros no mercado asiático. Isso, no entanto, ainda não se concretizou na prática. Os acessos pavimentados incompletos e a falta da estrutura aduaneira plenamente funcional fazem a ponte não absorver o fluxo pesado de caminhões para o qual foi projetada.

Créditos: Albari Rosa / AEN

O que era para ser uma travessia e um corredor logístico tem sido somente passagem por enquanto. O transporte de cargas ainda depende das rotas tradicionais, mais longas e sobrecarregadas, para ser concluído. Do lado brasileiro, por exemplo, a ligação com a malha ferroviária depende de trechos em finalização e ajustes de infraestrutura.

Custo do transporte até o Pacifico continua caro

A explicação para esse problema, segundo os responsáveis, está nos contratos distintos, fontes de financiamento diferentes e execução dividida entre países. Com cada parte seguindo um cronograma próprio, dessincronizado, o resultado é uma obra pronta, mas sem a capacidade de cumprir sua proposta.

O impacto disso pode ser visto na prática. Planejada para reduzir o custo do frete e o tempo de transporte até o Pacífico, a Rota Bioceânica continua refletindo o mesmo cenário de antes: produtores do Centro-Oeste precisam arcar com rotas caras, o que afeta a competitividade brasileira no mercado internacional.