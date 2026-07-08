Depois da eliminação do Brasil na Copa, surgiram diversas análises, comentaristas e toda a revolta daqueles que trabalham com futebol. Falando sobre esse assunto, um nome muito aguardado por vários torcedores para ser ouvido, era o apresentador e comentarista Neto, e de fato quem esperava fortes palavras, não errou.

O apresentador e ex-jogador Craque Neto fez um duro desabafo durante o programa Os Donos da Bola, da Band, na última segunda-feira (6), ao comentar a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em uma longa sequência de críticas, ele mirou jogadores, comissão técnica, dirigentes, emissoras de televisão e até o apresentador Luciano Huck.

Ao falar sobre a cobertura do Mundial, Neto acusou Luciano Huck de evitar críticas aos atletas e ao técnico Carlo Ancelotti por manter proximidade com o grupo durante a competição. Segundo o ex-jogador, o comunicador teria adotado um discurso brando após a eliminação da Seleção.

Neto criticou alguns nomes da Seleção

Entre os principais alvos do apresentador esteve Neymar. Neto afirmou que o atacante representa uma geração que, na sua visão, não correspondeu às expectativas dentro de campo e voltou a questionar sua postura durante a carreira.

O ex-jogador também fez duras críticas ao meio-campista Lucas Paquetá, dizendo que o atleta não tinha condições de assumir protagonismo em uma Copa do Mundo. Para Neto, o desempenho do jogador ficou abaixo do esperado durante a competição.

O técnico Carlo Ancelotti também foi alvo. O apresentador questionou o alto salário do treinador e afirmou que qualquer outro comandante teria sido demitido após a queda da Seleção ainda nas oitavas de final.

Neto ainda criticou a cobertura realizada pela Globo durante o Mundial. O apresentador ironizou a empolgação de integrantes do programa Central da Copa após uma atuação de Matheus Cunha e afirmou que parte da imprensa evitou fazer avaliações mais duras sobre o desempenho da equipe brasileira.

Na sequência, voltou a citar Luciano Huck, afirmando que o apresentador preferiu não responsabilizar jogadores e integrantes da comissão técnica depois da eliminação.