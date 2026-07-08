Quase todo mundo gosta de um feriado, mas além do descanso é preciso ficar atento, principalmente aqueles que precisam de algum serviço ou ir até uma instituição. E o caso que vamos citar aqui é o INSS, que vai fechar no feriado neste estado.

As agências bancárias e unidades do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ficarão fechadas nesta quinta-feira (9) em todo o estado de São Paulo devido ao feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. A data, considerada feriado estadual desde 1997, celebra o movimento histórico paulista e deve provocar alterações no funcionamento de diversos serviços.

Durante o feriado, os bancos não terão atendimento presencial ao público e algumas operações bancárias não serão processadas. Transferências via TED, por exemplo, ficarão suspensas, já que a compensação bancária não funciona em dias sem expediente.

O Pix, por outro lado, continuará disponível normalmente, permitindo pagamentos e transferências instantâneas mesmo durante o feriado. Outros serviços bancários poderão ser acessados pelos aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e canais digitais das instituições financeiras.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lista do que abre e fecha na cidade de São Paulo neste feriado

A cidade de São Paulo terá mudanças no funcionamento dos serviços municipais durante o feriado da Revolução Constitucionalista, celebrado nesta quinta-feira (9), e também na sexta-feira (10), quando haverá ponto facultativo.

Alguns equipamentos públicos funcionarão normalmente, enquanto outros terão horários alterados ou permanecerão fechados. Confira como ficam os principais serviços.

Saúde

A rede municipal de saúde manterá em funcionamento os serviços considerados essenciais durante o feriado.

Funcionam normalmente:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, das 7h às 19h. Nas unidades integradas, a parte da UBS ficará destinada exclusivamente à vacinação contra gripe e multivacinação;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs) de 12 e 24 horas;

Prontos-Socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Alguns serviços funcionarão em regime de plantão, como a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi) e os Caps III, que atenderão exclusivamente demandas internas.

Hospitais veterinários públicos

Os hospitais veterinários municipais também terão alterações no atendimento:

Leste I (Tatuapé): funcionamento 24 horas. Das 17h às 7h, atendimento exclusivo para urgências e emergências;

funcionamento 24 horas. Das 17h às 7h, atendimento exclusivo para urgências e emergências; Leste II (São Miguel): fechado na quinta-feira (9) e aberto na sexta-feira (10);

fechado na quinta-feira (9) e aberto na sexta-feira (10); Sul: aberto nos dois dias, das 7h às 17h;

aberto nos dois dias, das 7h às 17h; Norte: fechado na quinta-feira (9) e aberto na sexta-feira (10);

fechado na quinta-feira (9) e aberto na sexta-feira (10); Oeste: fechado.

Trânsito

Durante o feriado de quinta-feira (9), algumas restrições de circulação estarão suspensas. Não haverá:

Rodízio Municipal de Veículos;

Rodízio de Veículos Pesados (caminhões);

Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona Máxima de Restrição aos Fretados (ZMRF).

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas. Na sexta-feira (10), o rodízio de veículos de passeio continuará suspenso, enquanto as demais restrições permanecem em vigor. A Zona Azul seguirá funcionando conforme a sinalização de cada região. Já a ciclofaixa de lazer será ativada na quinta-feira (9).

Parques e meio ambiente

Os parques urbanos e naturais municipais funcionarão normalmente entre quinta-feira (9) e domingo (12). Os planetários terão programação especial:

Planetário do Carmo: sessão às 14h;

sessão às 14h; Planetário de Parelheiros: sessões às 13h30 e 15h.

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) funcionará na quinta-feira (9), das 8h às 12h. Na sexta-feira (10) e no fim de semana, seguirá o horário normal. O atendimento via WhatsApp será mantido diariamente, das 8h às 17h.

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) e os viveiros municipais estarão fechados na quinta e sexta-feira, com retorno das atividades na segunda-feira (13).

Minhocão e ruas abertas

O Minhocão ficará aberto para pedestres na quinta-feira (9), sábado (11) e domingo (12). Na sexta-feira (10), o espaço será liberado para circulação de veículos.

A Avenida Paulista e as vias da Liberdade estarão abertas exclusivamente para pedestres na quinta-feira (9) e no domingo (12), das 9h às 16h.

Centros esportivos

Os centros esportivos municipais funcionarão normalmente durante quinta-feira (9) e sexta-feira (10), seguindo os horários tradicionais de finais de semana e feriados.