A novela envolvendo o futuro de Danilo está perto do último capítulo. De saída do Botafogo, o volante de 25 anos de idade deve retornar ao Palmeiras, clube que o revelou para o futebol. Pelo menos é isso o que crava o ex-jogador e comentarista Velloso.

“A informação que eu tenho também é que o Palmeiras, agora que acabou a Copa do Mundo, vai definir essa situação do Danilo. O Danilo vai vir para o Palmeiras. O Danilo não teve, assim, grande destaque na Copa do Mundo. Isso foi bom. Foi bom para o Palmeiras, que estava querendo negociar”, iniciou o ex-goleiro, em seu canal no YouTube.

Ainda de acordo com o ídolo palestrino, o meio-campista estava aguardando uma boa proposta do futebol europeu. Como a participação no Mundial foi discreta, o plano não saiu como idealizado. De volta ao Brasil e sem perspectivas de permanecer no Glorioso, o atleta terá como destino o Nubank Parque.

“O Botafogo está em uma situação muito séria financeira, uma crise muito grave. E aí o Danilo precisa sair. E o Palmeiras realmente é o time que o Danilo escolheu também. O Palmeiras escolheu o Danilo, o Danilo escolheu o Palmeiras. Então não tem muito o que discutir”, acrescentou.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Flamengo fica para trás na briga por Danilo

Enquanto o Verdão toma a dianteira, o Fla fica para trás na concorrência pela contratação do volante. Apesar dos esforços do time rubro-negro, a preferência do jogador é por vestir a camisa alviverde se realmente cotninuar nos gramados nacionais.

“O Flamengo está fazendo proposta, está na briga. O Flamengo quer atrapalhar também o negócio, quer talvez deixar o negócio mais difícil para o Palmeiras. Porque o próprio jogador já deixou claro que ele vai voltar para o Palmeiras. Se ele ficar no Brasil, como ele vai ficar, ele vai voltar a jogar no Palmeiras”, declarou Velloso.