Com o encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o caminho até a decisão está definido e as quartas de final prometem confrontos de altíssimo nível. Por isso, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem são os favoritos a avançar para as semifinais do maior torneio de futebol do planeta.

Segundo a IA, com base no desempenho das equipes ao longo da competição e no encaixe dos duelos, algumas seleções aparecem como favoritas para seguir vivas na briga pelo título.

Palpites da IA para as semifinais da Copa

Palpite da IA na semi: França x Espanha

A França chega embalada pela excelente fase de Kylian Mbappé e pelo equilíbrio entre força física, qualidade técnica e profundidade do elenco. Diante do Marrocos, os franceses entram como favoritos.

No outro confronto, a Espanha tem mostrado uma campanha impecável, sustentada por uma defesa sólida que ainda não foi vazada no Mundial. Se confirmar o favoritismo contra a Bélgica, o duelo entre franceses e espanhóis promete ser um dos mais aguardados da competição.

Palpite da IA na semi: Inglaterra x Argentina

A Inglaterra demonstrou personalidade ao eliminar o México e agora encara a Noruega, responsável por tirar o Brasil da Copa. Apesar da surpreendente campanha dos noruegueses, os ingleses contam com um elenco experiente e repleto de opções para avançar.

Já a Argentina segue liderada por um Lionel Messi decisivo. Mesmo após um duelo complicado diante do Egito, a atual campeã mundial continua mostrando a força de sua camisa e reúne condições para superar a Suíça e alcançar mais uma semifinal.

Análise feita pelo Gemini

De acordo com a Inteligência Artificial, teremos uma semifinal de tirar o folego só com campeãs do mundo. Seria um duelo entre as duas grandes Seleções da Europa na atualidade: França x Espanha, além de uma partida de grande rivalidade criada em 1986: Inglaterra x Argentina.

Veremos se de fato isso vai acontecer, ou as Seleções que entram como surpresa podem aprontar. Será possível o Marrocos retornar a semifinal como em 2022? Haaland pode conduzir a Noruega para mais uma vitória? Suíça pode derrubar mais um sul-americano após tirar a Colômbia? E a Bélgica apesar de desacreditada vai surpreender? Perguntas que o tempo responderá.