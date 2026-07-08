Nos últimos anos o mundo do futebol se acostumou a um debate envolvendo dois craques: Messi e Cristiano Ronaldo. Afinal, qual dos dois é o melhor jogador? Comparações não faltam, pelas mais diversas disputas, e pegando carona nesta discussão, vamos falar no quesito Copa do Mundo.

Enquanto o português tem um gol em mata-mata, o argentino tem números que deixam qualquer um de queixo caído no comparativo. Afinal, Lionel Messi voltou a fazer história na Copa do Mundo durante a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito.

Além de comandar a classificação da Albiceleste, o camisa 10 chegou à sua nona assistência em Mundiais, igualando Pelé e ultrapassando Diego Maradona, que havia encerrado a carreira com oito passes para gol na competição.

Mais um gol para Messi nos dados históricos

A atuação também garantiu outro recorde ao craque. Aos 39 anos, Messi tornou-se o jogador mais velho a marcar um gol e dar uma assistência em uma partida de mata-mata da Copa do Mundo. O recorde anterior pertencia ao sueco Nils Liedholm, que havia conseguido o feito aos 35 anos, na edição de 1958.

O gol diante do Egito também colocou Messi em uma posição inédita na história da competição. Ele passou a ser o único atleta a balançar as redes em seis partidas consecutivas de mata-mata em Copas do Mundo. A sequência começou nas oitavas de final da edição de 2022, quando a Argentina derrotou a Austrália por 2 a 1.

Cristiano Ronaldo tem apenas um gol em mata-mata

Cristiano Ronaldo colocou fim a um longo jejum em Copas do Mundo ao marcar, pela primeira (e única) vez, um gol em uma partida de mata-mata. O feito histórico aconteceu na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial.

O astro português balançou as redes justamente em um confronto eliminatório, algo que havia escapado ao longo de toda a sua trajetória na competição. Até então, todos os gols de Cristiano em Copas haviam sido marcados na fase de grupos.

Outra marca histórica de Messi

Voltando a falar do argentino, o camisa 10 igualou Pelé e Vavá ao alcançar sete gols em confrontos eliminatórios de Mundiais. No ranking histórico, apenas Kylian Mbappé aparece à frente, com 11 gols. Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva ocupam a sequência da lista, ambos com oito tentos.

Os principais recordes de Messi em Copas do Mundo

Recordista de gols em partidas consecutivas de mata-mata: seis jogos.

Maior artilheiro da história das Copas do Mundo: 21 gols;

Maior número de participações diretas em gols: 30;

Jogador com mais vitórias em Mundiais: 21 triunfos;

Único atleta a disputar seis edições da Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Recordista de gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo: nove partidas;

A verdade é que nunca haverá um consenso de quem é o melhor, afinal cada craque tem fãs pelo mundo que os defendem com unhas e dentes. Mas, quando o quesito é Copa do Mundo, Messi leva vantagem nos números. E esses dados podem ser ainda maiores, já que a Argentina segue na disputa por mais um título, enquanto Portugal já esta eliminada do Mundial.