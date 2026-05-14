Cristiano Ronaldo tem um objetivo muito claro na reta final de sua carreira: alcançar a marca de mil gols marcados em jogos oficiais. Diante dos números obtidos pelo “Robozão” até aqui, fica o questionamento: será que ele conseguirá bater a meta na Copa do Mundo?

Não seria nada mal anotar o milésimo tento no torneio de futebol mais importante do planeta. Mas a verdade, para a tristeza dos fãs do gajo, é que é pouco provável que isso aconteça. Isso porque ainda faltam 28 bolas na rede para ele chegar aos 1000.

Neste momento, CR7 soma 972 gols. Antes do término da temporada na Arábia Saudita, ele tem mais duas partidas a fazer com o Al-Nassr, uma contra o Gamba Osaka e outra contra o Damac. Já pelo selecionado português, terá dois amistosos antes do Mundial: contra Chile e Nigéria.

Créditos: Instagram/Cristiano Ronaldo

As chances são grandes de o capitão lusitano chegar na Copa precisando de menos tentos para alcançar o milésimo do que atualmente. Ainda assim, é pouquíssimo provável que consiga atingir o feito, tendo em vista a dificuldade que é construir números na competição.

Cristiano Ronaldo tem 8 gols em Copas

Um exemplo do quão difícil é obter números relevantes no Mundial é o próprio CR, que precisou participar de cinco edições para marcar oito gols. Ao todo, disputou 22 partidas defendendo as cores da bandeira portuguesa no certame.

Individualmente, o melhor desempenho do craque foi em 2018, na Rússia, quando balançou as redes adversárias quatro vezes. Nas outras oportunidades, teve desempenhos mais tímidos e deixou as disputas com apenas um tento anotado em cada.

Aos 41 anos, Cristiano deve disputar a última Copa de sua carreira em 2026. Quem sabe, esse não seja o combustível que ele precisa para chegar aos mil gols. Portugal terá como adversários na primeira fase a República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.