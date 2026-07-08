O Cruzeiro acertou a contratação do meia Felipe Goto, que deixa as categorias de base do Palmeiras após uma longa trajetória no clube paulista. O anúncio da transferência foi confirmado pelo Verdão, encerrando um ciclo iniciado em 2019, quando o jogador chegou à Academia de Futebol com apenas 12 anos de idade.

Ao longo de sete temporadas, o meio-campista percorreu diferentes categorias de formação do Palmeiras e participou de um dos períodos mais bem-sucedidos da base alviverde. Nesse intervalo, o clube se destacou nacionalmente pela capacidade de desenvolver jovens talentos e revelar atletas para o elenco principal, além de concretizar negociações com equipes do futebol internacional.

A mudança para o Cruzeiro representa um novo capítulo na carreira de Felipe Goto. Em Belo Horizonte, o jogador terá a oportunidade de dar sequência ao seu processo de evolução e buscar maior espaço para mostrar seu potencial dentro de campo.

Nos últimos anos, o Cruzeiro também tem investido na formação de jovens promessas, reforçando suas categorias de base com atletas considerados de grande perspectiva. A chegada de Felipe Goto faz parte dessa estratégia de fortalecimento do setor e amplia as opções do clube mineiro para as próximas temporadas.

Com a transferência concluída, o meia inicia sua adaptação ao novo ambiente e passa a integrar o projeto de desenvolvimento da equipe celeste, que segue em busca de talentos para o futuro.