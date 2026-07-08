Uma febre que sempre acontece em tempos de Copa do Mundo é o álbum de figurinhas. Mas, esse ano um debate tomou conta envolvendo o valor dos pacotes: R$ 7 com 7 cromos cada.

Mas, quem sonha em completar a coleção, ganhou um motivo importante para correr atrás dos cromos faltantes. Trata-se de uma promoção, vinda diretamente da Havan, oferecendo um combo com 50% de desconto.

A Havan anunciou em sua rede social, a venda de um combo com 10 pacotes. No valor normal ele sairia por R$ 70, já na promoção anunciada pela loja, esse mesmo produto fica por R$ 35, ou seja, 50% de desconto. Sem dúvida uma oportunidade de ouro para os colecionadores.

Lixo que ninguém vê nas figurinhas virou um problema

A paixão dos torcedores pelo álbum da Copa do Mundo esconde um problema ambiental pouco conhecido: o descarte do verso das figurinhas. O papel que sobra após destacar os cromos é chamado de liner, um material revestido com silicone que dificulta o processo de reciclagem e faz com que a maior parte das cooperativas brasileiras não consiga reaproveitá-lo.

Quando descartado no lixo comum, esse resíduo segue para aterros sanitários ou lixões e pode levar até 100 anos para se decompor.

O impacto é significativo, especialmente porque um álbum completo da Copa do Mundo de 2026 reúne 980 figurinhas, sem contar as repetidas, aumentando consideravelmente a quantidade de liner gerada pelos colecionadores.

No Brasil, uma das poucas empresas com capacidade para reciclar esse tipo de material em larga escala é a Polpel Fibras, localizada em Guarulhos (SP).

A empresa utiliza um processo de economia circular que transforma o liner em celulose, permitindo a fabricação de novos produtos de papel, como folhas sulfite, papel-toalha, cartões, papéis térmicos e embalagens.

Desde a Copa do Mundo anterior, a Polpel promove uma campanha nacional de recolhimento dos versos das figurinhas. A iniciativa conta com o apoio da Natura, que disponibiliza suas lojas como pontos de coleta e oferece incentivos aos consumidores participantes.

Em 2022, a campanha recolheu cerca de 230 quilos de liner, o equivalente a mais de um milhão de figurinhas. Para a edição de 2026, a expectativa é atingir aproximadamente 10 toneladas de material.

Apesar do avanço, o volume ainda representa uma pequena parcela do total de resíduos produzidos no país. Segundo a empresa, são recicladas cerca de 3,6 mil toneladas de liner por ano, quantidade inferior a 10% do material gerado no Brasil.

A principal dificuldade continua sendo a falta de informação sobre a destinação correta desse resíduo e a limitada estrutura para seu reaproveitamento.

A mobilização ganhou força graças ao envolvimento de escolas, famílias e empresas. A campanha teve origem em iniciativas de estudantes e passou a reunir parceiros como Natura, Avery Dennison, MD Papéis, shopping centers e mais de uma centena de instituições de ensino.

Em muitas escolas, o projeto tem sido utilizado para conscientizar crianças e adolescentes sobre reciclagem e sustentabilidade por meio de ações práticas.

Além do benefício ambiental, a campanha também possui um caráter social. A Polpel anunciou que destinará integralmente a receita obtida com a venda dos produtos fabricados a partir do liner reciclado ao GRAACC, hospital referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer em São Paulo.

A iniciativa busca unir preservação ambiental, educação e solidariedade, mostrando que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos para toda a sociedade.