A Argentina eliminou o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 de forma polêmica. Após o apito final, milhares de brasileiros foram às redes sociais contestar o êxito rival e até mesmo apontar um certo favorecimento aos “hermanos” no torneio, tendo em vista as decisões favoráveis ao time albiceleste.

Para se ter uma ideia, a equipe comandada por Lionel Scaloni é a que mais teve pênaltis marcados ao seu favor nas últimas duas edições do Mundial. Com oito marcações, os argentinos lideram o ranking de forma disparada. É o dobro do número de penais que teve a Inglaterra, por exemplo, que vem logo atrás na lista.

Brasil, França e Portugal tiveram três penalidades assinaladas cada um. Alemanha, rã, Polônia e Suíça aparecem na sequência, com duas cada. Já outros 13 países estiveram uma vez na marca da cal: África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Bélgica, Canadá, Equador, Espanha, Gana, México, Noruega, País de Gales, RD Congo e Senegal.

A atual campeã teve cinco pênaltis ao longo da campanha do título, em 2022. Na atual edição, já foram marcados três. Dos oito, sete foram cobrados por Lionel Messi, sendo quatro convertidos e três desperdiçados – o camisa 10 é o jogador que mais perdeu pênaltis na história das Copas, totalizando quatro.

Créditos: Instagram/AFA

Argentina se garantiu nas quartas da Copa do Mundo de 2026

Polêmicas de arbitragem à parte, a atual campeã se garantiu, mais uma vez, nas quartas de final do maior torneio de futebol do planeta. Messi e companhia agora terão pela frente na busca pelo bicampeonato consecutivo a Suíça como adversária.

Os selecionados se enfrentam no sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, valendo uma vaga na semifinal. Quem vencer encara quem passar de Inglaterra x Noruega, que também duelam no sábado, às 18h.