A bandeira do Brasil é um dos principais símbolos da identidade nacional e possui regras específicas para seu uso, conservação e descarte. Muitas pessoas não sabem, mas uma bandeira desgastada pelo tempo ou danificada não deve ser jogada no lixo comum, conforme estabelece a legislação brasileira.

A Lei nº 5.700, de 1971, que regulamenta a apresentação e o uso dos Símbolos Nacionais, determina que as bandeiras consideradas inservíveis sejam entregues a unidades militares. Quartéis do Exército e outras instalações das Forças Armadas estão aptos a receber o material e encaminhá-lo para o procedimento adequado.

O destino final dessas bandeiras é a incineração realizada em uma cerimônia oficial no Dia da Bandeira, celebrado em 19 de novembro. O ato segue um protocolo específico das Forças Armadas e tem como objetivo garantir um tratamento respeitoso ao símbolo nacional, mesmo após o fim de sua utilização.

Apesar de a lei indicar o procedimento correto para o descarte, atualmente não há uma previsão de multa direta para o cidadão que joga uma bandeira no lixo. Ainda assim, especialistas apontam que essa prática representa um desrespeito ao símbolo nacional e contraria o espírito da legislação vigente.

No passado, atos de desrespeito aos símbolos nacionais chegaram a ser enquadrados de forma mais rigorosa pela legislação brasileira. Atualmente, porém, não existe uma punição semelhante para o cidadão comum, embora projetos de lei sobre o tema sejam discutidos ocasionalmente no Congresso Nacional.

Para quem possui uma bandeira em boas condições, a orientação é mantê-la em local adequado, protegida da sujeira e das intempéries. Já nos casos em que o material apresenta desgaste ou danos, a entrega a uma unidade militar é considerada a forma mais correta e respeitosa de encerrar o ciclo de uso do símbolo nacional.