Cuca já começou a definir os principais movimentos do Santos para a próxima janela de transferências e, nos bastidores, a prioridade número 1 do clube ficou clara para o segundo semestre. O treinador pretende participar ativamente das buscas por reforços e até mesmo assumir um papel mais direto nas conversas com possíveis contratados.

De acordo com informações publicadas pelo site UOL, o técnico deseja ajudar o Peixe na montagem do elenco e está disposto a entrar em contato com atletas para convencê-los a jogar na Vila Belmiro. Justamente por isso, o comandante vem sendo tratado internamente como uma espécie de “diretor” nas movimentações do mercado.

A principal carência identificada pela comissão técnica neste momento é a lateral esquerda. O entendimento é de que o setor precisa de mudanças para a sequência da temporada, principalmente após avaliações feitas nas últimas partidas do clube paulista.

Escobar, que atualmente ocupa a posição, vem recebendo críticas por conta do desempenho apresentado ao longo do ano. No entanto, o Santos também enfrenta outro problema importante no elenco, já que Vini Lira, alternativa para a função, só deve retornar aos gramados em 2027.

Cuca quer participar diretamente das negociações

A participação ativa do treinador nas negociações não chega a ser novidade dentro da carreira dele. Em outros clubes, o técnico já havia assumido funções semelhantes, entrando em contato com jogadores para apresentar projetos e convencer atletas a aceitarem propostas.

Agora, essa postura deve voltar a acontecer no Santos. O clube já conversa internamente sobre reforços para o próximo semestre e entende que a influência de Cuca pode ajudar em possíveis negociações consideradas difíceis pela diretoria.

Um dos nomes avaliados recentemente foi o de Juninho Capixaba. O lateral chegou a ser cogitado nos bastidores santistas justamente por conta da necessidade identificada para o setor esquerdo da defesa.

Apesar disso, as tratativas envolvendo o jogador não avançaram. Até o momento, não houve evolução nas negociações, o que faz o Santos seguir observando outras possibilidades para tentar atender o principal pedido feito pela comissão técnica.

Santos se anima com manter Gabigol após Cruzeiro topar troca

Enquanto busca reforços para algumas posições, o Santos também acompanha de perto a situação de Gabigol. O atacante voltou a virar assunto nos bastidores do clube após polêmicas envolvendo os últimos jogos disputados pela equipe.

Mesmo assim, os números do camisa 9 na temporada seguem sendo considerados positivos. Isso acontece justamente depois de um período de queda de rendimento vivido pelo jogador nos últimos anos.

Atualmente, Gabigol pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Santos até o final do ano. Segundo informações divulgadas pelo site MoonBH, existe uma cláusula estipulando um valor de compra para que o Peixe possa permanecer em definitivo com o atleta.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Possibilidade de troca anima bastidores do Peixe

O que aumentou a expectativa santista recentemente foi a possibilidade de um acordo diferente envolvendo o atacante. Ainda segundo o site citado, o Cruzeiro aceita discutir até mesmo uma troca de jogadores para reduzir prejuízos em uma futura negociação.

Essa possibilidade passou a animar integrantes do Santos nos bastidores. No entanto, ainda não existe confirmação sobre quais atletas poderiam ser envolvidos em uma eventual troca entre os clubes.

Enquanto isso, Cuca continua trabalhando em duas frentes importantes dentro do clube. Ao mesmo tempo em que tenta fortalecer o elenco com reforços, o treinador também acompanha situações consideradas estratégicas para o planejamento do Santos no restante do ano.