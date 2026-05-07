A UEFA confirmou uma alteração importante envolvendo a final da Liga dos Campeões a partir da temporada 2025/26. A entidade europeia acredita que a decisão poderá melhorar a experiência dos torcedores e até mesmo ampliar o impacto econômico das cidades que receberão o principal jogo do futebol europeu.

A mudança envolve justamente o horário da decisão. A partir dessa edição, a finalíssima será disputada às 18h no horário da Europa Central, o equivalente a 13h de Brasília, deixando para trás o tradicional início às 21h.

Segundo a UEFA, a ideia é permitir que os torcedores consigam utilizar transporte público com mais facilidade após o encerramento das partidas. Além disso, a entidade entende que o novo modelo poderá prolongar as celebrações nas cidades-sede.

Aleksander Ceferin comentou a decisão e afirmou que a alteração tornará a final mais acessível e inclusiva. O presidente da UEFA também explicou que, por acontecer em um sábado, a partida pode começar mais cedo sem gerar prejuízo para a audiência do torneio.

UEFA explica objetivo da alteração

A Football Supporters Europe aprovou a medida anunciada pela entidade europeia. O diretor Ronan Evain destacou que um horário antecipado torna as viagens mais viáveis e reduz o estresse enfrentado pelos torcedores durante os deslocamentos.

A primeira decisão disputada dentro do novo horário acontecerá justamente na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O estádio receberá a final da Champions League 2025/26 no dia 30 de maio.

O confronto reunirá Arsenal e Paris Saint-Germain na disputa pelo título europeu. Os ingleses eliminaram o Atlético de Madrid nas semifinais, enquanto os franceses avançaram após superarem o Bayern de Munique.

O Arsenal tentará conquistar a competição continental pela primeira vez em sua história. Até hoje, o clube londrino chegou apenas uma vez à final da Liga dos Campeões, justamente há 20 anos.

Naquela oportunidade, o time inglês acabou derrotado pelo Barcelona por 2 a 1. O gol do título espanhol foi marcado pelo brasileiro Belletti, resultado que segue sendo uma das lembranças mais marcantes da trajetória do Arsenal no torneio.

Créditos: Divulgação/UEFA

Arsenal e PSG chegam embalados

Além da expectativa pela decisão europeia, o Arsenal também vive momento importante na Premier League. A equipe lidera o Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City e ainda possui um jogo a mais que o time de Pep Guardiola.

O Paris Saint-Germain chega à final defendendo o título conquistado na temporada passada. O clube francês venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na Allianz Arena e garantiu sua primeira conquista da Liga dos Campeões.

Na Ligue 1, o PSG também aparece na liderança e mantém vantagem de seis pontos sobre o Lens. No entanto, o time francês ainda possui três partidas para disputar até o encerramento do campeonato nacional.

A confirmação da mudança feita pela UEFA acabou repercutindo entre os torcedores justamente pela tentativa de tornar a final mais confortável. A entidade entende que o novo horário poderá facilitar a logística de viagens e até mesmo melhorar o clima de celebração nas cidades-sede.

Com Arsenal e PSG confirmados na decisão em Budapeste, a próxima final da Champions League já será disputada dentro do novo formato definido pela UEFA. A expectativa é que a alteração marque o início de uma nova fase para o principal torneio do futebol europeu.