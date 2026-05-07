A Organização das Nações Unidas fez um alerta que chamou atenção de governos e especialistas ao apontar o risco de uma nova “pandemia” capaz de afetar todo o planeta. No entanto, o problema citado pela entidade não envolve vírus biológicos, mas sim falhas digitais que poderiam interromper serviços essenciais em vários países ao mesmo tempo.

O aviso foi apresentado durante um encontro em Genebra, justamente no momento em que especialistas analisaram cenários improváveis, mas cada vez mais possíveis diante da dependência mundial das tecnologias conectadas. A secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações, Doreen Bogdan-Martin, afirmou que nenhum país conseguiria enfrentar sozinho uma situação desse porte.

Sistemas digitais preocupam especialistas

O estudo analisou estruturas digitais conectadas em terra, no mar e até mesmo no espaço, mostrando como diferentes setores podem ser atingidos de forma simultânea em caso de falhas graves. Os especialistas também deixaram claro que as ameaças avaliadas não incluem ataques intencionais ou quedas provocadas deliberadamente.

Segundo o relatório, guerras e mudanças climáticas aumentam a chance de eventos extremos afetarem sistemas tecnológicos fundamentais para o funcionamento da sociedade. Doreen Bogdan-Martin defendeu justamente que a resiliência digital seja incorporada ao desenvolvimento das tecnologias usadas diariamente pela população.

Entre as medidas sugeridas estão o aprimoramento do conhecimento sobre vulnerabilidades existentes, a modernização da gestão de riscos e o fortalecimento dos sistemas de backup. Além disso, o estudo pede uma coordenação internacional maior para lidar com ameaças consideradas críticas pelos especialistas envolvidos.

Outro ponto destacado envolve a perda gradual de capacidades analógicas em vários países, algo visto como um risco adicional diante da forte digitalização dos serviços. Muitas sociedades substituíram processos tradicionais por soluções digitais sem manter alternativas offline capazes de funcionar durante falhas amplas.

Tempestades solares e calor extremo entram na lista

Os especialistas citaram diferentes cenários capazes de provocar efeitos em cadeia sobre serviços considerados indispensáveis para a população. Uma das hipóteses avaliadas aponta que uma forte tempestade solar poderia inutilizar satélites, afetar sistemas de navegação e até desestabilizar redes elétricas por vários meses.

O relatório lembra que fenômenos naturais já provocaram impactos semelhantes no passado, embora em uma escala tecnológica muito menor do que a atual. Doreen Bogdan-Martin mencionou um episódio ocorrido em 1859, quando uma tempestade interrompeu serviços telegráficos que, segundo ela, funcionavam como a internet daquele período.

Outro cenário analisado envolve temperaturas extremas capazes de provocar o colapso de data centers utilizados em diferentes partes do mundo. Isso poderia gerar interrupções em serviços móveis, sistemas financeiros e até mesmo estruturas ligadas diretamente à área da saúde.

Os especialistas também demonstraram preocupação com terremotos e outros desastres naturais que possam danificar cabos submarinos responsáveis pela conectividade internacional. Caso isso aconteça, alguns países poderiam permanecer semanas sem acesso adequado à comunicação digital, afetando a economia local.

Créditos: Magnific

ONU pede reação urgente de governos e empresas

Para evitar que situações desse tipo avancem, o estudo pede ações coordenadas entre governos, empresas privadas e organizações da sociedade civil em vários países. A proposta apresentada destaca justamente a necessidade de proteger serviços essenciais ligados à saúde, finanças e resposta a emergências.

O relatório foi preparado pela União Internacional de Telecomunicações em parceria com o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e com a universidade francesa Sciences Po. Especialistas de doze países participaram das análises que resultaram nas conclusões apresentadas em Genebra.

Kamal Kishore, representante da ONU para a redução do risco de desastres, afirmou que a discussão não deve mais se concentrar na possibilidade desses cenários acontecerem. Segundo ele, a principal preocupação envolve justamente o momento em que uma dessas situações poderá atingir sistemas digitais interdependentes.