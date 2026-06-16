Livre no mercado após deixar o Real Madrid, a lateral-esquerda Yasmim se ofereceu para retornar ao Corinthians. Multicampeã pelo clube paulista, a jogadora de 29 anos de idade gostaria de voltar a vestir o uniforme alvinegro, conforme noticiou o portal Meu Timão.

A ala rescindiu com o clube espanhol de forma amigável e quer ficar próxima da família durante o tratamento de sua lesão. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e aguarda autorização médica para realizar cirurgia. Serão meses de recuperação, dada a gravidade da lesão.

A ideia era realizar o processo de recuperação da contusão no CT Dr. Joaquim Grava, utilizando a estrutura para realizar as etapas de fisioterapia, como fortalecimento muscular e transição para o campo. O clube do Parque São Jorge, no entanto, não tem a intenção de contar com a atleta neste momento.

Com o Timão fora da disputa, o caminho fica aberto para agremiações paulistas e mineiras que demonstraram interesse na jogadora. Além dos brasileiros, times de fora também observam a situação. Clubes do México, por exemplo, já fizeram contato para entender melhor quais serão os próximos passos de sua carreira.

Créditos: Instagram/Yasmin

Yasmin fez história no Corinthians

A procura da lateral não se deu por acaso. Yasmin fez história vestindo a camisa alvinegra e tem grande identificação com o clube. Foram 236 partidas disputadas entre 2017 e 2024, com 18 gols marcados e 51 assistências distribuídas.

Além disso, a atleta conquistou 17 títulos durante esse período, sendo peça importante do domínio corintiano tanto no cenário nacional quanto continental. Confira abaixo as estatísticas da multicampeã vestindo o uniforme alvinegro.