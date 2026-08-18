O Detran-MS alterou os critérios da prova prática para quem busca a primeira habilitação ou a permissão para dirigir. A mudança foi publicada no Diário Eletrônico do Estado e passa a estabelecer novos parâmetros para a avaliação. O exame terá duração mínima de 10 minutos.

Prova terá novas manobras

A avaliação para veículos de quatro rodas continuará sendo realizada nos percursos definidos pelo órgão. Os exames poderão ocorrer em vias urbanas ou rurais, pavimentadas ou não. Onde houver mais de um bairro autorizado, o trecho será escolhido por sorteio.

Durante o percurso, o candidato deverá cumprir uma sequência de operações quando as condições da via permitirem. Estão previstas seis conversões à esquerda, seis à direita e três estacionamentos laterais. Também serão exigidos dois retornos e um trecho reto de pelo menos 1 quilômetro.

A parte em linha reta terá uma finalidade específica dentro da avaliação. O trajeto permitirá verificar o domínio do veículo e a realização das mudanças de marcha. O candidato deverá respeitar ainda a velocidade máxima permitida para a via utilizada durante o exame.

Créditos: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Sistema de pontos muda avaliação

Outra alteração importante está no modelo de pontuação adotado pelo Detran-MS. O candidato começará a prova com zero ponto e acumulará penalidades conforme as infrações cometidas ao longo do percurso. Para conseguir a aprovação, será necessário terminar a avaliação com até 10 pontos.

As infrações terão pesos diferentes de acordo com a gravidade. Uma infração leve acrescentará 1 ponto, enquanto uma média valerá 2 pontos. Já as infrações graves somarão 4 pontos e as gravíssimas resultarão em 6 pontos no resultado final.