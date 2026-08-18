Ativo no mercado da bola, o Fluminense acertou a contratação de um atacante para suas categorias de base. Enquanto isso, o clube carioca segue em busca de mais reforços para o setor ofensivo do elenco principal e, tendo isso em vista, mira a chegada de mais um jogador da posição.

O mais novo reforço do Triocolor das Laranjeiras é Davi, centroavante de 16 anos de idade, que chega por empréstimo do Boston City-MG até janeiro de 2027. O jovem, que, em um primeiro momento, chega para integrar o plantel Sub-17, celebrou esse passo na carreira.

“Só tenho a agradecer ao Fluminense pela oportunidade. Com fé em Deus, espero estrear com gol, fazer história e deixar meu legado aqui. A expectativa é muito boa. Quero ser campeão brasileiro e brigar pela artilharia das competições. O time é muito qualificado e o treinador, experiente. Sei que vão me ajudar bastante”, declarou o garoto.

Já o alvo do Flu para o time de cima é Tiago Gouveia, do Benfica. Segundo informações do jornalista Felipe Silva, da ESPN, a diretoria tricolor sondou a situação do atacante português de 25 anos para saber mais a respeito das condições de negócio e da possibilidade de fazer uma oferta.

Créditos: Instagram/Tiago Gouveia

Fluminense tem Inter como concorrente

Além do Tricolor, quem também demonstrou interesse no atleta lusitano foi o Inter. Nenhuma das equipes, porém, apresentou proposta ao Benfica. Ambas seguem na etapa da sondagem, estudando os cenários e possíveis investidas nas próximas semanas.

Vale lembrar que a janela fecha no dia 11 de setembro. Depois dessa data, só será possível fechar com jogadores que estejam livres no mercado. Versátil, Tiago pode atuar dos dois lados do ataque, oferecendo diferentes opções de jogo para os treinadores.

Recentemente, o Atlas, do México, quase fechou a contratação do jogador lusitano por 2,5 milhões de euros. Ele chegou a viajar para realizar exames médicos. Contudo, a negociação acabou não dando certo por divergências entre os clubes.