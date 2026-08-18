Ativo no mercado da bola, o Vasco da Gama deu mais um passo em direção a contratação do equatoriano Jhon Mercado, seu principal alvo. Enquanto isso, o clube carioca também mantém os olhares para as categorias de base e, nesse sentido, garantiu as permanências de duas promessas de sua formação por mais tempo em São Januário.

Conforme noticiou o jornalista Venê Casagrande, o Cruzmaltino avançou nas negociações com o Sparta Praga pelo atacante de 24 anos de idade. Entre clube e atleta está tudo certo. Resta acertar os detalhes com a agremiação da República Tcheca, que pede 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) para bater o martelo e liberá-lo.

A proposta vascaína gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões). Com passagens por Atlhetico, na base, e CSA, o equatoriano defendeu as cores de UD Vilafranquense e AVS Futebol SAD, de Portugal, e está no Praga desde 2025. Na temporada passada, somou 11 gols e seis assistências em 43 partidas disputadas.

Créditos: José Tramontin/athletico.com.br

Quanto aos garotos da base, o Gigante da Colina assinou os contratos de formação com Luigi Pietro e Lucas Frota. Nascidos em 2012, os meninos integram o plantel da categoria Sub-14. Com a assinatura dos compromissos, ambos possuem ligação com o clube até agosto de 2029.

Vasco corre contra o tempo para se reforçar

Mesmo depois de anunciar as contratações de Sosa e Colidio, o Cruzmaltino segue na busca por reforços visando a sequência da jornada. A chegada de novas peças é um pedido do técnico Pedro Emanuel, que deseja contar com mais nomes de qualidade para tirar a equipe da situação em que se encontra atualmente no Brasileirão.

Com apenas 22 pontos conquistados, o Vasco amarga a vice-lanterna do campeonato nacional e só supera a Chapecoense em campanha. Embora a disputa esteja aberta na parte de baixo da tabela de classificação, o cenário preocupa o torcedor, que teme uma nova queda para a Série B caso a equipe não melhore de desempenho nos próximos jogos.