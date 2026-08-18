Em busca de um substituto para Rodri, o Manchester City tem Alexis Mac Allister, do Liverpool, como uma de suas opções. Enquanto isso, os Reds seguem tentando a contratação de Bradley Barcloa junto ao Paris Saint-Germain e, recentemente, fizeram uma nova oferta pelo atacante.

De acordo com a BBC, Mac Allister é um dos nomes que constam na lista dos Citizens de possíveis substitutos para Rodri. Embora seja mais um meia que um primeiro volante, o argentino tem a versatilidade como uma de suas principais características e pode exercer a função de 5 também.

Como restam só dois anos de contrato, os Reds aceitariam fazer negócio, mesmo com ele sendo um dos principais nomes de seu plantel. Além de Alexis, também são monitorados pela diretoria da agremiação azul de Manchester Ayyoub Bouaddi, Alex Scott e Enzo Fernández.

Já o Liverpool continua empenhado na tentativa de tirar Barcola do Parque dos Príncipes. Depois de ter uma oferta na casa dos 100 milhões de euros recusada, a equipe do Anfield Road agora aumentou a investida para 135 milhões de euros (R$ 811 milhões). O Paris analisa.

Créditos: Instagram/Bradley Barcola

PSG não quer repetir erro de Kylian Mbappé

Em um primeiro momento, a diretoria do PSG havia definido que Barcola não sairia por menos de 150 milhões de euros. Agora, porém, o atual bicampeão europeu avalia melhor esse posicionamento e não descarta liberar o atacante pelo o que o time inglês está disposto a pagar.

Fala-se na imprensa francesa que o gigante da capital não quer repetir o mesmo erro cometido com Kilian Mbappé, que não foi vendido quando poderia e acabou saindo de graça. Embora o Paris tenha dinheiro de sobra, 135 milhões de euros não é uma quantia para se jogar fora.

Resta saber, portanto, quais serão os próximos capítulos dessa novela, que já se arrasta há algumas semanas. O jogador, por sua vez, estaria aberto a uma mudança de ares.