Motoristas de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às novas publicações do Detran-MS. O órgão divulgou editais com notificações relacionadas a processos administrativos envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação. Os documentos também apresentam resultados de recursos e outras decisões previstas na legislação de trânsito.

As informações foram disponibilizadas no Diário Oficial do Estado e reúnem condutores em diferentes etapas dos procedimentos administrativos. Entre os registros estão processos de suspensão e cassação do direito de dirigir, cancelamento de CNHs e alterações envolvendo a transferência de veículos. Cada edital informa os prazos e orientações correspondentes.

Recursos e prazo para apresentação de defesa

Uma das publicações reúne o resultado do julgamento de recursos apresentados por motoristas que contestaram penalidades. Os editais indicam quais pedidos foram analisados e informam os períodos disponíveis para novas manifestações quando houver essa possibilidade. As regras variam conforme a situação de cada processo.

Também foram divulgadas notificações destinadas a condutores que ainda podem recorrer em segunda e última instância ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS). Já os motoristas que receberam abertura de processo para suspensão, cassação ou cancelamento da CNH definitiva poderão apresentar defesa pelo Portal Meu Detran. O prazo estabelecido segue até 1º de setembro de 2026.

Caso o condutor não apresente manifestação dentro do período informado, a penalidade poderá ser aplicada conforme o andamento do processo administrativo. Nesses casos, o cumprimento da suspensão ou da cassação poderá ocorrer ainda neste ano. Por isso, a consulta aos editais é considerada importante para acompanhar a situação da habilitação.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

O que acontece após a aplicação da penalidade

Os motoristas que tiverem a suspensão do direito de dirigir efetivada precisarão cumprir todas as exigências previstas na legislação. Entre elas está a realização do Curso de Reciclagem para Condutor Infrator. Depois disso, também será necessário obter aprovação no exame teórico para recuperar a habilitação.

Além das medidas relacionadas às CNHs, os editais incluem cancelamentos de processos de transferência de veículos. Nessas situações, a propriedade pode retornar ao antigo proprietário, conforme cada caso administrativo.