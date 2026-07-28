O Governo Federal deve reconhecer a situação de emergência em municípios do interior de São Paulo atingidos por um forte temporal, medida que permitirá a liberação de recursos para ações de recuperação. Entre as medidas previstas está a possibilidade de saque extraordinário do FGTS para trabalhadores afetados. O valor pode chegar a R$ 6,2 mil, conforme as regras do fundo.

Cidades afetadas terão acesso a recursos

O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante visita a Ribeirão Preto, uma das cidades mais prejudicadas pelas tempestades. Segundo ele, o reconhecimento federal ocorrerá de forma acelerada após o envio da documentação exigida pelas prefeituras.

Além de Ribeirão Preto, também devem ser contemplados os municípios de Guariba, Dumont, Taquaritinga, Barrinha e Pradópolis. A medida permitirá o repasse de verbas destinadas à assistência humanitária, recuperação de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura danificada.

Com a publicação do reconhecimento no Diário Oficial da União, as cidades poderão solicitar apoio financeiro para enfrentar os prejuízos. O Governo informou que parte dos municípios já encaminhou os decretos de emergência, enquanto os demais ainda precisam concluir esse procedimento.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

FGTS poderá ser utilizado por famílias atingidas

Entre os auxílios previstos está a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores que atenderem aos critérios estabelecidos poderão solicitar até R$ 6,2 mil, respeitando o saldo disponível em suas contas vinculadas.

O pedido será realizado junto à Caixa Econômica Federal, após a validação das áreas atingidas pelo município e pelo Governo Federal. A autorização depende do reconhecimento oficial da situação de emergência e da comprovação de residência nas regiões afetadas.

Segundo Alckmin, as famílias poderão acessar até 50% do saldo do FGTS dentro das regras previstas para casos de desastres naturais. O benefício busca oferecer suporte financeiro imediato enquanto os serviços públicos e a infraestrutura local são restabelecidos.