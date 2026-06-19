O Detran-MS publicou, em edição do Diário Oficial do Estado na quinta-feira (18), uma nova relação com mais de 150 condutores envolvidos em processos administrativos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no estado de Mato Grosso do Sul. A divulgação inclui motoristas que podem sofrer penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir, conforme previsto na legislação de trânsito vigente.

Segundo o órgão, a publicação tem caráter oficial e integra o andamento dos processos administrativos instaurados contra condutores que cometeram infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A medida é parte das ações de fiscalização e de garantia do cumprimento das normas de segurança viária, reforçando a responsabilidade dos motoristas no trânsito.

A suspensão da CNH ocorre quando o condutor atinge 20 pontos ou mais em um período de 12 meses, ou quando comete infrações específicas que preveem essa penalidade diretamente. O prazo pode variar entre um e 12 meses, podendo chegar a dois anos em caso de reincidência. Após cumprir o período determinado, o motorista precisa realizar curso de reciclagem e ser aprovado para voltar a dirigir.

Já a cassação é uma punição mais rigorosa. Ela pode ser aplicada quando o condutor dirige durante o período de suspensão, reincide em determinadas infrações graves dentro de 12 meses ou é condenado judicialmente por crime de trânsito. Nesses casos, a CNH é anulada e o motorista precisa aguardar dois anos para iniciar um novo processo de habilitação.

Para recuperar o direito de dirigir após a cassação, o condutor deve refazer todas as etapas exigidas para obtenção da CNH, incluindo exames teóricos e práticos. A lista divulgada pelo Detran reforça a importância da atenção às regras de trânsito e às consequências do descumprimento da legislação.