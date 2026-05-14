O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) vai destruir as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) de quem não recolheu o documento. Esquecidas nas unidades do órgão, as carteiras emitidas antes de 5 de dezembro de 2025 terão esse fim se não forem retiradas pelos condutores.

Os titulares têm até o dia 2 de junho para fazer isso. Os próprios donos devem realizar o procedimento apresentando um documento oficial com foto. Em casos específicos, a retirada poderá ser feita por um representante legal, desde que esteja devidamente autorizado por meio de procuração.

Segundo o Detran, diversos documentos estão guardados nas unidades do território catarinense, aguardando o recolhimento. O órgão recomenda que os cidadãos verifiquem no sistema se possuem CNH em situação de entrega pendente e que procurem o local onde a fizeram ou renovaram para evitar problemas.

Créditos: Ascom/Detran-SC

A não retirada dentro do prazo estabelecido resultará na destruição do documento físico por questões de segurança e controle administrativo. Isso feito, o condutor precisará passar pelo processo de emissão novamente. Por essa razão, a orientação é para que os motoristas não deixem para resolver a situação nos instantes finais.

Tirar a CNH ficou mais fácil

Desde a implementação da CNH do Brasil, tirar o documento de habilitação ficou mais fácil para a população. O programa visa justamente tornar o procedimento mais prático e acessível, com menos burocracia e mais alívio para o bolso do brasileiro.

Agora, a parte teórica pode ser feita através do site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da CNH do Brasil. Já as aulas práticas podem ser realizadas com instrutores autônomos credenciados pelo Detran. As autoescolas continuam sendo uma opção, mas não mais uma obrigação.

Com o novo modelo, o custo para as categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio) pode ser 80% menor em comparação com o anterior. O aplicativo conta atualmente com mais de 55 milhões de usuários ativos e 4,6 milhões de pessoas já iniciaram o processo de habilitação através da plataforma.