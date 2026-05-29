A Fifa pode colocar o Botafogo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro devido ao acúmulo de dívidas do clube. O time carioca soma quatro transfer bans neste momento, que, juntos, chegam a quase R$ 300 milhões e, por essa razão, pode acabar sendo seriamente penalizado pela entidade máxima do futebol.

Devido aos não pagamentos dos compromissos assumidos, o Glorioso foi impedido quatro vezes de registrar novos jogadores – três só no mês de maio. Caso não consiga quitar os débitos nos prazos estabelecidos, a instituição sofrerá punições ainda mais pesadas, como a perda de pontos no Brasileirão.

Para evitar que o pior aconteça, o Fogão precisa pagar R$ 287 milhões. Desse montante, a dívida mais pesada é a referente a contratação do meia-atacante Thiago Almada, realizada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, no valor de R$ 120 milhões. A equipe estadunidense não aceita redução nem parcelamento.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Além do Atlanta, a agremiação de General Severiano deve R$ 85 milhões ao New York City por Santi Rodriguez, R$ 48 milhões ao Ludogorets por Rwan Cruz e R$ 34 milhões ao Zenit por Artur. Todos jogadores comprados durante a gestão de John Textor, que colocou o clube em uma situação para lá de delicada.

Dívida do Botafogo chega a quase R$ 3 bilhões

Esse dinheiro todo que o Glorioso deve aos times citados contribuem para a dívida estratosférica acumulada durante a era Textor. Atualmente, estima-se que a SAF botafoguense deva algo na casa dos R$ 2,7 bilhões.

Trata-se de uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Não por acaso, o clube tem procurado negociar diversas peças do elenco. O zagueiro Alexander Barbosa, que já foi apresentado pelo Palmeiras, é um exemplo.

Danilo, que tem sido um dos melhores jogadores do país na temporada, dificilmente continuará vestindo a camisa alvinegra no segundo semestre. São todas movimentações que visam arrecadar dinheiro e aliviar a situação da instituição.